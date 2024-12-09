İki taraflı gerilim

Serdar ŞENGÜL

Lefkoşa’da araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan Sınır Kapısındaki karşılıklı geçişlerde bekleme süresi dün 2 saate ulaştı. Uzun araç kuyruklarının oluşması nedeniyle hem Kıbrıslı Türkler, hem de Kıbrıslı Rumlar gerilim yaşadı. Bazı araç sürücüleri bu durumu korna çalarak protesto etti.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, gezi ve alış- veriş için güneye geçtiklerini söyledi. Güneydeki marketlerde birçok ürün fiyatının kuzeyden daha ucuz olduğunu belirten vatandaşlar “KKTC yetkilileri piyasayı ucuzlatmak için önlem almalıdır” dedi. Vatandaşlar yeni sınır kapılarına ihtiyaç olduğunu ifade ederek, liderlerin bu konuda adım atmasını istedi.

Ne dediler…?

Rasıh Reşat

Haftalardır hatta yıllardır bu dönemlerde oluşan trafik yoğunluğu, geçişleri büyük ölçüde etkiliyor. Özellikle vatandaşlarımızın zaman kaybı yaşamasına sebep oluyor. Şu an her iki taraf için sınır kapıları öncelikli gibi gözükse de iki tarafta bu konunun hallolması için frenleme yapıyor, yani yavaş davranıyor. Sonuç olarak halkımız bu trafikte mağdur oluyor. Yetkililerin enine boyuna bu mesele için yoğun mesai harcaması ve çözüm bulması kaçınılmazdır.”

Ali Evren

“Metehan’dan geçiş yapıp havalimanına müşterimi yetiştirmeye çalışıyorum ancak bu sıkışıklıktan dolayı çok zor. Bazen müşterilerimiz uçaklarını kaçırıyor. Siyasilerimizin inisiyatif alıp Güney Kıbrıs ile bu işi halletmesi gerekiyor. beklentimiz yeni araçlı geçiş kapılarının açılmasıdır.”

Oycan Çimen

“Pazar tatilimizi güneyde değerlendirmek istedik ancak yaklaşık bir saattir trafikteyiz. Bu durum oldukça can sıkıcıdır. Genellikle gezme ve alışveriş için geçiyoruz. Şimdi de yılbaşı alışverişi için güneye gidiyor. Güneyde gerek mutfak ürünleri gerekse ev gereçleri daha uygun olduğu için o taraftan almayı tercih ediyoruz.”

Niyazi Beteri

“Trafikte her zaman bir saat bekliyoruz ve bu sorunun bir an evvel çözülmesi dileğimizdir. Herkes Metehan’da ve diğer sınır kapılarında büyük bir zaman harcıyor. Tatil günleri geçiş yapanların vaktinin bir kısmı kapıda geçiyor. Yetkililerin bu konuya el atması gerekiyor.”

Mehmet İpek

“Ailem ile beraber bu trafikte beklemek inanın çok sıkıcı. Pazar tatilimizin bir saatini bu trafiğe harcadık. Güneyde bazı ürünler çok ucuz, onun için oraya gidiyoruz. Yılbaşı hazırlıklarımız da, şimdi de bu yüzden güneye geçiyoruz. Her geçiş bir işkence ancak bu konuya çözüm bulan yok. Yetkililerden yeni sınır kapıları açılması için gerekli adımları atmasını bekliyoruz.”

Özüner Acemoğlu

“Güneye gezmek için geçiyorum, at yarışlarını kaçırmamaya çalışıyorum ancak trafik sıkışıklığı bizlere büyük engeldir. Sadece ucuzluk değil sosyo- kültürel olarak da güneyde çeşitli fırsatlar vardır. Bu nedenle birçok genç güneye gitmeyi tercih etmektedir. Ancak kapılarda yaşanan yoğunluk inanılmaz derecede herkesi germektedir. Artık buna bir çözüm bulunması şart haline gelmiştir.”