İlgiyle izlendi

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından geleneksel olarak organize edilen "Engelsiz Sanat Gecesi", Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sahneye çıkan özel gereksinimli çocuklar yeteneklerini sergiledi. Ailelerin de katıldığı gecede çocukların gösterileri ilgiyle izlendi.

LTB Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi ve LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi tarafından düzenlenen etkinlikte, ülkenin çeşitli bölgelerinden özel gereksinimli çocuklar bir araya gelerek sahneye çıktı.

Bu yıl sekizincisi düzenlenen etkinlikte Algım Özel Eğitim Merkezi, Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi gibi birçok kurumun öğrencileri sahne aldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı gecede yaptığı konuşmada göreve geldikleri günden itibaren özel gereksinimli bireylerin yaşam standartlarını arttırma, sosyalleşme, ulaşım, eğitim ve meslek sahibi olma konularında geliştirdikleri politikayı ve çalışmaları aktardı.

2014 yılında toplum adına önemli bir seçim yapıldığını ve özel gereksinimli bir birey olarak Çelen Çağansoy’un belediye meclisine seçildiğini belirten Başkan Harmancı, Çağansoy’ın bu alanda hem ailelerin hem çocukların ihtiyaçlarına iyi bildiğini söyledi.

