Vakalar 2 milyona yaklaştı

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 1 milyon 539 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 90 bini geçti. Öte yandan son bilgilere göre İspanya'da bir günde 683 kişi Coronavirüsten hayatını kaybetti.

ABD'de ise 24 saatte bin 890 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bini geçti. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde yeni tip Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bin 11'e, vaka sayısı 1 milyon 539 bin 424'e ulaştı.

Covid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 17 bin 669 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da meydana geldi. Bu ülkeyi 15 bin 238 can kaybıyla İspanya, 14 bin 865 ile ABD, 10 bin 869 ile Fransa, 7 bin 97 ile İngiltere ve 4 bin 110 ile İran takip etti.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 335 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip Coronavirüs nedeniyle Belçika'da 2 bin 523 kişi yaşamını yitirdi, 1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler 2 bin 396 can kaybıyla Hollanda ve 2 bin 349 ölümle Almanya oldu.

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

ABD

ABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 890 artarak 14 bin 808’e yükseldi.

İran

İran'da son 24 saatte yeni tip Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 artarak 4 bin 110'a yükseldi.

İspanya

İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 683 artışla 15 bin 238'e çıktı.

İtalya

İtalya'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 542 artarak, 17 bin 669’a yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede mevcut Coronavirüs vaka sayısının 95 bin 262'ye çıktığını, buna ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Covid-19 bulaşanların toplam sayısının 139 bin 422’ye yükseldiğini belirtti. Sivil Savunma Genel Müdürü, dün 24 bin 392 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 2 bin 99'luk artışla 26 bin 491’e yükseldiğini, bunun günlük bazda en yüksek iyileşen sayısı olduğunu kaydetti.

Angelo Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 542 kişi daha artarak, 17 bin 669’a ulaştığını açıkladı. Borreli’nin belirttiği ölü sayısı, son günlerdeki düşüş eğilimini teyit etti.

İngiltere Alman ordusunda solunum cihazı istedi

İngiltere'nin Coronavirüs bağlantılı ölümlerde İtalya ve İspanya'yı geçeceğinden endişe ediliyor. İngiltere bunu önlemek için Alman ordusundan yardım istedi. Alman ordusu ilk aşamada İngiltere'ye 60 adet solunum cihazı gönderecek.

İngiltere'de yeni tip Corona (Covid-19) bağlantılı vaka sayısı 60 bini geçerken, şu ana kadar 7 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Başbakan Boris Johnson'ın da yoğun bakımda olduğu ülkede, ölüm oranları yüzde 10'dan fazla.

Alman Der Spiegel dergisinin internet sayfasında yer alan habere göre, İngiltere daha fazla ölümün önüne geçmek için Alman ordusundan yardım istedi. Alman ordusu ilk aşamada, İngiltere'ye 60 adet mobil solunum cihazı tedarik edecek.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın birçok NATO ülkesine yardım için başvuru yaptığı belirtildi. İngiltere'nin yardım talebi üzerine Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer bu ülkeye ilk aşamada 60 adet solunum cihazı gönderilmesine onay verdi.

Söz konusu yardımın para karşılı yapılmayacağı da belirtiliyor.

Johnson'da yoğun bakımda

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da ABD Başkanı Donald Trump gibi ilk başlarda Corona krizini küçümseme yoluna gitti. Johnson Coronavirüsle savaşta "sürü bağışıklığı" yöntemini savundu. Ancak önlemler alındığında salgın her tarafa yayılmıştı. İngiltere'de Coronavirüs bağlantılı vaka sayısı 60 bini geçerken, 7 binden fazla insan yaşamını yitirdi.

Hastaneler kapasitesini doldurdu

İngiltere'de sağlık sistemi Corona krizi öncesi de iflas etmiş olarak gösteriliyordu. Corona kriziyle birlikte İngiltere'deki hastanelerin kapasitelerinin üzerine çıkmaya başladığı ifade ediliyor.