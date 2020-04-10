20 gün daha ‘evdeyiz’

KKTC Bakanlar Kurulu, Güney Kıbrıs’ta olduğu gibi okulların, kamu kuruluşları ve elzem olmayan iş yerlerinin 30 Nisan’a kadar kapalı kalması yönünde yeni bir karar üretti. Hem kısmi, hem de tam sokağa çıkma yasakları bir hafta daha uzatılırken, Karpaz’daki karantina bölgeleri; Erenköy Sipahi ve Dipkarpaz olarak 3’e düşürüldü.

Bakanlar Kurulu, Coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı aldığı önlemleri uzattı ve bazı yeni kararlar daha aldı. Kararları, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Kurul Sözcüsü Kudret Özersay açıkladı.

Buna göre okullar ve elzem olmayan iş yerlerinin kapalı kalma süresi ay sonuna kadar uzatıldı.

Her türlü sosyal ve kültürel ve sportif etkinliklere yönelik yasaklar da 30 Nisan'a kadar geçerli olacak.

Halen kapalı olan özel sektör iş yerleriyle ilgili karar bir hafta yani 17 Nisan'a kadar uzatılırken marketlerin çalışma saatleri de bir hafta daha aynı kalacak.

Sokağa çıkma 3 köyde yasak…

Hem kısmi, hem de tam sokağa çıkma yasaklarını bir hafta daha uzatan Bakanlar Kurulu, Karpaz'da 15 köyde uygulanan tam sokağa çıkma yasağını Erenköy, Sipahi ve Dipkarpaz köylerinde sürmesine, diğer köylerde ise ülkedeki diğer kuralların uygulanmasına karar verdi.

İşyerleri ile ilgili genelge…

Bakanlar Kurulu'nun onayladığı bir başka karara göre, Sağlık Bakanlığı, halen hizmetleri süren iş yerlerinde uyulacak hijyen kuralları ve diğer kurallarla ilgili bir genelge hazırlayarak bugün duyuracak.

Faaliyetleri duran özel iş yerlerinin çalışanlarına iki ay boyunca bin 500 TL destek verilmesiyle ilgili son karar ise bugün toplanacak Bakanlar Kurulu'nda verilecek.

Yurt dışında kalan öğrencilere de iki ay boyunca 1700 TL destek bursu sağlanacak.

Ayrıca, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ekipleri, önümüzdeki hafta hangi sektörlerin hangi kurallar çerçevesinde hizmete açılabileceğiyle ilgili bir çalışma yapacak.

İdari izinler de ay sonuna kadar uzatıldı

Okulların kapalı kalacağı süre ve kamudaki idari izinler ay sonuna kadar uzatıldı; halen kapalı olan özel sektör iş yerleri ise bir hafta daha kapalı kalmaya devam edecek. Gündüzleri uygulanan kısmi ve gece 21.00 ile 06.00 arasında uygulanan tam sokağa çıkma yasağının süresi de bir hafta uzatıldı.

Tarihlerin tamamı değiştirildi

Coronavirüs salgını nedeniyle hükümetin daha önce aldığı pek çok tedbirin süresinin 10 Nisan itibarıyla dolacağını hatırlatan Özersay, bu tarihlerin tamamını değiştirip yeni tarihler belirlediklerini söyledi.

Kamuda görevli olan polis, itfaiye, maliye, sivil havacılık gibi iş yerleri haricindeki kamu görevlileri 30 Nisan'a kadar işe gitmemeye devam edecekler ancak amirlerinin direktifiyle görevlerine çağrılabileceklerini kaydeden Özersay, tüm okulların, kreş, dershane ve etüt merkezlerinin de eğitimlerine verdikleri aranın da 30 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Yabancıların ön çalışma izni işlemlerinin 30 Nisan'a kadar yapılmayacağı kararını zaten önceden aldıklarını ve bunun geçerli olduğunu ifade eden Özersay, özel sektörde halen açık olan market, fırın, benzinci, eczane ve banka dışındaki işletmelerin faaliyetlerinin yarın dolacak durdurulma kararının da 17 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Özersay, marketlerin açık bulundurma saatleriyle ilgili kuralın da geçerli olduğunu ve akşam 20.00'de kapanacaklarını belirtti.

Şehirlerarası seyahat bir hafta daha yasak

Koronavirüs salgını önlemleri çerçevesindeki gündüzleri kısmi ve gece 21.00-06.00 arasında uygulanan tam sokağa çıkma yasağının da bir hafta daha uzatıldığını duyuran Özersay, şehirlerarası seyahatin de bir hafta daha yasak olduğunu bildirdi.

Özersay, "KKTC'ye kara deniz ve hava giriş kapılarından sadece KKTC vatandaşlarının ve hangi uyruklu olursa olsun eş ve çocuklarının girmesini mümkün kılan, başka kimsenin girmesinin mümkün olmayacağı sınırlama kararımızı da 30 Nisan'a kadar uzattık" dedi.

Özel sektöre destekte son karar bugün

Kudret Özersay, faaliyetleri duran özel işyerlerinde çalışanlara Yerel İşgücünü Destekleme Fonu'ndan istihdam destek ödemesi konusunda aldıkları kararın detaylarını da dün görüştüklerini, bu durumdaki çalışanlara iki ay boyunca 1500 TL ödeme yapılacağını, kapsam ve şartları ele aldıklarını anlattı.

Özersay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı çalışmanın Bakanlar Kurulu ile paylaşıldığını, sonuçlandırılması gereken birkaç husus olduğu için son noktanın bugün toplanacak Bakanlar Kurulu'nda konulacağını bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2020, 10:48