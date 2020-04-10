Güney Kıbrıs’ta 13’üncü ölüm

Güney Kıbrıs’ta dün 38 yeni Coronavirüs vakası tespit edilirken, 13’üncü ölüm gerçekleşti. Coronavirüs tedavisi gören 78 yaşındaki kadın hasta yaşamını yitirdi. Ülkede virüsten ölüm 13’e, vaka sayısı ise 564’e çıktı.

Güneyde son 24 saate bin 216 yeni test yapıldı. Toplam test sayısı 15 bin 849 oldu.

Bu arada en çok vakanın görüldüğü Baf ile Larnaka’ya bağlı Aradip’teki çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

Baf bölgesinden alınan toplam 707 numune içerisinde 4 pozitif vakaya rastlandığını yazan Politis gazetesi, Aradip’te ise son alınan 17 numunede 1 pozitif vaka tespit edildiğini belirtti.

Aradip bölgesinden alınan toplam 525 numune içerisinden 7 pozitif vaka ortaya çıktı.

Makarios Hastanesi’nde durum ciddi

Güney Kıbrıs’ta bulunan Makarios Hastanesi’nde de bugüne kadar toplam 12 Coronavirüs vakası tespit edildiğini ve hastanede görevli onlarca sağlık çalışanının teste çağrıldığını yazan gazete, sonuçların önümüzdeki günlerde çıkmasının beklendiğini, öte yandan durumun oldukça ciddi olarak addedildiğini belirtti.

Makarios Hastanesi’ndeki yeni doğan ünitesinde bulunan bebeklerin ailelerinin ise hastane çalışanlarında Coronavirüs tespit edilmesi ve virüsün hastanede tedavi görmekte olan yeni doğmuş bebeklerden birine bulaşmasının ardından kaygılı ve öfkeli olduklarını kaydeden gazete, hastanede bebeği bulunan altı ailenin ortaklaşa avukat tuttuklarını ve yetkili Avrupa kurumlarına başvurmaya hazırlandıklarını yazdı.

Haberde, hastane müdürlüğü ile Rum tarafındaki devlet sağlık hizmetleri örgütünün, hastanedeki yeni doğmuş bebeklerin güvende olduğunu ve tüm gerekli önlemlerin alındığını belirtmesinin, aileleri sakinleştirmediğine işaret edildi.

Rum merkezi Cezaevi’nde ilk Coronavirüs vakası

Haravgi gazetesinde yer alan haberde, Rum Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan bir kişinin Coronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bu durumun söz konusu kişiyle temas eden gardiyanlar ile diğer tutuklular arasında panik yaşanmasına neden olduğu da belirtildi.

Bahse konu tutuklunun cezaevine birkaç gün önce gönderildiği ve gerek cezaevi içi, gerek de cezaevi dışındaki temaslarının takibe alınmasının beklendiği haber verildi.

Ayaklarına çöp poşeti giymiş doktorlar

Gazete fotoğraflı yer verdiği bir haberinde ise, ayaklarına çöp poşeti giymiş doktorları konu aldı.

Haberinde “Baf Hastanesi’nde Utanç Resimleri” başlığını kullanan gazete, Baf Genel Hastanesi’nde görev yapmakta olan doktorların, şüpheli koronavirüs vakalarının bulunduğu servise girerken kendilerini korumak için ayaklarına çöp poşetleri giydikleri fotoğraflara yer verdi.

Gazete bahse konu fotoğrafların hastanede çalışan başka bir doktor tarafından internette yayımladığını; Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü’nün ise depolarda gerekli malzemelerin mevcut olduğunu belirttiğini kaydetti.