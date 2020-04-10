Rumlar maske dağıtacak

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Gizli Taşıyıcılardan Korkuluyor” başlığıyla manşetten yayımladığı haberinde, Rum hükümetinin, binlerce test yapılması suretiyle, koronavirüsü taşıyan fakat tanı konulmamış mümkün olduğunca çok kişiyi tespit etmek için mücadele ettiğini yazdı.

Bilim insanlarının binlerce asemptomatik hasta olduğu konusundaki uyarılarının tehlike çanlarını çaldığını, öte yandan uzmanların da bunun oldukça tehlikeli bir durum olduğundan endişe ettiğini yazan gazete, Rum Sağlık Bakanlığının ise vatandaşlara dağıtmak için toplam 9 milyon maske satın alacağını belirtti.

Hindistan’dan Güney Kıbrıs’a 5 ton Klorokin

Öte yandan gazetede yer alan başka bir haberde, Rum tarafındaki “Remedica” isimli ilaç firması ile şirketin üst düzey yöneticilerinden Dr. Mihalis Noeptolemu’nun şahsi inisiyatifi aynı zamanda İsrail devletinin de yardımıyla, Güney Kıbrıs’a Hindistan’dan 5 ton Klorokin getirildiğini haber verildi.

Remedica şirketinin bir basın açıklaması yaparak, İsrail devletiyle işbirliği içerisinde, büyük bir diplomatik başarıya imza atıldığından söz ettiğini yazan gazete, açıklamada “Hindistan’dan 5 ton klorokinin, İsrail’e ait askeri bir uçakla çok gizli bir şekilde Güney Kıbrıs’a götürüldüğünün belirtildiğini” iletti.

Remedica şirketinin, klorokini hazırlamayı (üretmeyi) ve İsrail’e göndermeyi üstlendiğini kaydeden gazete, İsrail hükümetinin de Güney Kıbrıs’a 50 solunum cihazı göndereceğini vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2020, 10:32