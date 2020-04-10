Hepsi deneme aşamasında

Çin'de yapılan iki yeni araştırma hastalığı atlatanların kanından elde edilen plazmanın Covid-19 tedavisinde işe yarayabileceğini gösterdi.

İsveç Kraliyet Enstitüsü ise bir kişinin Covid-19 olup olmadığını ve virüse karşı antikor oluşturup oluşturmadığını çok çabuk bulabilen bir test geliştirdiklerini açıkladı. Avustralyalı bilim insanlarının yeni çalışmasına göredir parazit ilacı Coronavirüsü hücrede 48 saat içinde öldürebiliyor. İngiltere’de aşı çalışmalarının merkezinde bulunan Oxford Üniversitesi ekibi, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) aşısının 6 ay içinde hazır olabileceğini duyurdu. İsrail'de ise yeni tip Coronavirüs (Covid-19) tanısı konan ve durumları ağır olan 6 hasta kök hücre tedavisiyle iyileşti.

Çin deniyor

Çinli doktorlar Covid-19’u atlatanların kanından elde edilen kan plazmasının, virüs hastalarına verilmesinin fayda sağlayabileceğini belirledi.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Çin’de iki ayrı hastanede çalışan doktorlardan oluşan iki araştırma grubu antikor açısından zengin plazmayı durumu kritik olan 15 hastaya uyguladı ve pek çoğunda gelişmelerin olduğunu belirledi.

Aynı habere göre 3 gün içinde, hastalarda daha önce ortaya çıkan nefes darlığı ateş ve öksürük gibi belirtilerde bu yöntem sayesinde düzelme emareleri görüldüğü bilgisinin altı çizildi.

İsveç Kraliyet Enstitüsü: Antikor testlerine önümüzdeki hafta başlayabiliriz

İsveç Kraliyet Enstitüsü araştırmacıları, bir kişinin Covid-19 olup olmadığını ve virüse karşı antikor oluşturup oluşturmadığını çok çabuk bulabilen bir test geliştirdiklerini duyurdu.

Testin onaylanması halinde önümüzdeki hafta Stockholm'de çeşitli hastanelerde sağlık personeli üzerinde test yapmaya başlanabileceği ifade edildi. Kraliyet Teknoloji Enstitüsünden Prof. Peter Nilsson, "Laboratuvarda yapılan araştırmalar, kandaki korona virüsüne karşı faydalı olup olmadığını ve bağışıklığını öğrenmektir. Umudumuz testin yakında Etik İnceleme Kurulu tarafından onaylanacağı ve sağlık sistemi içindeki personeli test etmek için büyük ölçekte kullanılmaya başlayabileceğidir. Nisan ayında günde 7 bin, Mayıs ayında 14 bin test yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Coronavirüsü 48 içinde öldürebiliyor

Avustralyalı bilim insanlarının yeni çalışmasına göredir parazit ilacı Coronavirüsü hücrede 48 saat içinde öldürebiliyor.

Antiviral Research isimli akademik dergide yayınlanan rapora göre Monash Üniversitesi çalışanları parazit ilacını Coronavirüs içeren hücrelere uygulayarak olumlu sonuç elde etti.

Bilim insanları söz konusu parazit ilacının virüsün viral yükünü azaltmaya ve insandan insana bulaşmanı sınırlayabileceği görüşünde.

Oxford: Coronavirüs aşısı sonbaharda hazır olabilir

İngiltere’de aşı çalışmalarının merkezinde bulunan Oxford Üniversitesi ekibi, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) aşısının 6 ay içinde hazır olabileceğini duyurdu. Araştırmacılar, 18 ve 55 yaşları arasındaki 500'den fazla kişinin testler için gönüllü olduğunu ve eylül sonuna kadar çalışmaların tamamlanabileceğini açıkladı.

The Telegraph gazetesine konuşan araştırmacılar, “İnsan testlerinin üçüncü aşamasının ardından aşının etkinliği ve büyük dozlarda üretim yapılabilme kapasitesi hakkında sonuçlara sahip olacağız. En iyi ihtimalle elimizde eylül ayında hastalığı durduracak bir aşı olabilir” ifadelerini kullandı.

Ancak, araştırmacılar, aşıyı geliştirmek için önlerinde bazı engeller olduğunu belirttiler: “Şu anda kimin daha önce enfekte olduğunu belirlemek mümkün değil, virüs insanlar arasında hızlı bir şekilde yayılıyor ve deneye katılacak sağlıklı insanları bulmak ileriki aşamalarda zorlaşabilir. Covid-19 zirve yaptıktan sonra test yapmak da başka sorunlar yaratabilir. Çünkü, birçok insan o zamana kadar doğal bir bağışıklık geliştirmiş olacak, bağışıklık geliştirmeyenleri tespit etmek ise kolay olmayacak.”

Diğer taraftan, bilim insanları, hala potansiyel ilacın üretimini büyütmek ve kitlelere dağıtmak için fon almakta zorlandıklarını söyledi.

500'den fazla gönüllü katıldı

Şu anda aşı çalışmalarına katılmak isteyen 18-55 yaşları arasında 500’den fazla gönüllü bulunuyor. Araştırmacılar, katılımcıların altı ay boyunca Oxford Aşı Merkezi’nde tarama ve aşılama faaliyetlerine katılacağını aktardı.

İngiltere'nin Baş Bilimsel Danışmanı Sir Patrick Vallance, daha önce bir aşının geliştirilip kitlelere dağıtılmasının 12 ile 18 ay sürebileceğini açıklamıştı.

İsrail'de kök hücre tedavisi

İsrail'de ise yeni tip Coronavirüs (Covid-19) tanısı konan ve durumları ağır olan 6 hasta kök hücre tedavisiyle iyileşti.

Yerel basında yer alan haberde, İsrail'deki Pluristem firmasının 3 ayrı sağlık merkezinde plasentadan aldığı kök hücreleri laboratuvar ortamında özel işlemlerden geçirdikten sonra ölüm riski yüksek 6 Covid-19 hastasına enjekte ettiği belirtildi.

Kök hücre araştırmalarıyla tanınan Pluristem'in uyguladığı bir haftalık tedavi sonucu böbrek veya solunum yetmezliği de bulunan hastaların tamamının Covid-19'u yenmeyi başardığı ifade edildi.

Uygulanan tedavi sayesinde 4 hastanın solunum değerlerinde de Covid-19'a yakalanmadan önceki döneme oranla iyileşme gözlendiği aktarıldı.

İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a, vaka sayısı ise 9 bin 755'e yükselirken, 864 kişi de iyileşti.