İnsanlar telaş içinde

Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, özel sektöre yapılacak desteğin halen yapılmamasının üzücü olduğunu belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan 1500 TL katkının hâlâ kime nasıl verileceğinin net olmadığını savundu.

Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, 1500 TL’lik katkının işçiye mi, işverene mi verileceği tartışmaları sürerken, insanların da telaşa konduğunu ancak bir kişiye bile ulaşamadığını belirtti.

Covid-19'un adaya gelmesiyle, kamudan kesilip özel sektöre yapılacak 1500 TL desteğin önce Mart, Nisan, Mayıs ayları için verileceğinin söylendiğini ifade eden Serdaroğlu, ancak aradan bir süre geçtikten sonra bu ödemenin Nisan ve Mayıs’ta yapılacağının söylendiğini kaydetti.

Asgari ücretliye devlet tarafından verilecek ek 200 TL’nin de hayata geçene kadar hayal olduğunu, asgari ücretlinin mağdur olduğunu vurgulayan Serdaroğlu, “Yıllarca kurduğumuz sistemin kimseye faydasının olmadığını bir aydır yaşananlarla her kesin anlaması lazım. Yıllarca kişi çözüm odaklı olduğumuz için tüm kurum kuruluşlarımızın içini boşalttık. Halbuki yapılan icraatlar bugüne dek sistem çözüm odaklı olsaydı, kesinlikle iddia ediyorum, bugün bu denli acınacak durumda ve dilenir pozisyonda olmazdık” dedi.

Serdaroğlu, ülkede dört haftadır yaşanan krizin asıl sebebinin, alınan tüm kararların uygulanmamasından kaynaklandığını savundu.

Hükümet kararlara uymuyor

Öte yandan Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümeti Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlara uymamakla eleştirdi ve keyfi uygulamalardan vazgeçmelerini, karantina süresine uyarak çalışanları zor durumda bırakmamalarını istedi.

Serdaroğlu yazılı açıklamasında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nı “Gazimağusa Limanı’nda 14 günlük karantina süresinde olan bir geminin, 4. gününde liman çalışanlarına gemiyi almaları için talimat verilmekle” suçladı ve şunları ileri sürdü:

“Liman çalışanları ve oradaki sorumlular da karantina süresinin dolmadığını ve bunun riskli olduğunu söylemeleri üzerine, Bakanlık hemen yazılı talep yapıyor ve liman çalışanlarına mecbursunuz gibi tavırlar içerisine giriyor. Bu da yetmezmiş gibi edindiğim bilgiye göre limanda çalışan yetkili kişiyi de görevden almakla tehdit ediyor.”