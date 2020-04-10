KKTC'de vaka sayısı 96 oldu

Kuzey Kıbrıs’ta Coronavirüs vakalarında dün bir yenisi daha eklendi. Yeni vakanın Lefke ilçesinden olduğu belirtildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 96 çıkarken, dün 191 test yapıldığı açıklandı. Sağlık Bakanlığı, biri yoğun bakımda 49 hastanın tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

KKTC'deki Coronavirüs vakalarında dünkü veriler açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; dün yapılan 191 test sonucu Lefke'de bir pozitif vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, ülkedeki toplam vaka sayısının 96'ya yükseldiğini açıkladı.

Şimdiye kadar yapılan test sayısının 3 bin 615'e yükseldiği, 44 hastanın iyileşip taburcu olduğu belirtildi.

Biri yoğun bakımda 49 hastanın tedavisinin sürdüğü kaydedilirken, yurt dışından gelen 950 kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

İlk Coronavirüs vakasının 9 Mart'ta görüldüğü, KKTC'de 2'si Alman turist 1'i KKTC vatandaşı toplam 3 kişinin hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Pilli: Lefke'deki vaka İsveç’ten dönmüş

Sağlık Bakanı Ali Pilli Lefke'de tespit edilen vakanın, İsveç ziyaretinden dönmüş bir kişi olduğunu, bakanlık ekiplerinin bölgede taramalara başladığını, şu ana kadar yapılan tüm testlerin negatif çıktığını fakat bugün testlere devam edileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Pilli, "Coronavirüse karşı savaşı kazanmak istiyorsak bazı kurallara uymamız gerekir. Vatandaşlarımız evlerinden dışarı çıkmasın, zorunlu olarak çıkması gerekenler de maske taksın, sosyal mesafeye de uysun. Herkes kendine düşeni yapmalı" dedi.

Corona tablosu

Dün yapılan test sayısı:191

Dün tespit edilen vaka sayısı:1

Bölge: Lefke (Yurt dışı)

Toplam test sayısı: 3615

Vaka sayısı: 96 (31 Alman)

Aktif vaka sayısı: 49 (37 Kadın - 28 Erkek)

Hastanede tedavi: 49

Yoğun bakım: 1

İyileşen vaka sayısı: 44 (29 Alman)

Ölen hasta sayısı: 3 ( 2 Alman-1 KKTC)

Karantinadaki vatandaş: 950

Karantina Süresi Biten:699

Bölgelere göre dağılım:

Lefkoşa: 7

Gönyeli: 2

Mağusa: 2

Beyarmudu: 3

Girne: 1

Lapta: 10

Alsancak: 4

İskele/Karpaz: 15

Lefke: 1

Yurtdışından gelen:4

Vakaların yaş aralıkları;

0-9 yaş arası 3 vaka

10-19 yaş arası 7 vaka

20-29 yaş arası 7 vaka

30-39 yaş arası 8 vaka

40-49 yaş arası 8 vaka

50-59 yaş arası 17 vaka

60-69 yaş arası 7 vaka

70-79 yaş arası 6 vaka

80-89 yaş arası 2 vaka