Zirvede önemli buluşma

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile EİT 17'nci Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Tatar, Azerbaycan'ın Hankendi kentinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17'nci Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında zirveye katılmaktan büyük onur duyduğunu dile getirerek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve EİT Genel Sekreteri Asad Majeed Khan'a teşekkür etti. Tatar, Zirve'nin kardeş ülke can Azerbaycan'ın tarihi ve kadim şehri Hankendi'de yapılmasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirterek, "5 yıllık kısa bir sürede, bu vatan topraklarının, Karabağ Fatihi Sayın Aliyev liderliğinde eşsiz bir halk dayanışmasıyla yeniden inşa ediliyor olması bizleri de gururlandırmaktadır. Karabağ Azerbaycan, Azerbaycan Karabağ'dır." ifadelerini kullandı. KKTC'nin EİT'in vizyon 2035 hedeflerine tamamen bağlı olduğunu bildiren Tatar, örgütün faaliyet ve etkinliklerine 1992'den beri katıldıklarını, gözlemci statüsünü kazandıkları 2012'den itibaren de teşkilatın çalışmalarına aktif katkı sunduklarını kaydetti.

Somut adımlar bekliyoruz

Kıbrıs Türk halkının izolasyon altında yaşamaya devam ettiğini belirten Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu izolasyon doğrudan temasların, ticaretin, kültürel ve sportif faaliyetlerin önünü keserken, gençlerimizin, kadınlarımızın ve çocuklarımızın temel fırsatlara erişimini de engellemektedir. Bu uygulamalar siyasi ayrımcılığın ötesine geçerek artık insanlık vicdanında sessiz bir insanlık suçu olarak kabul edilmektedir. Uluslararası toplumdan beklentimiz, temel insan haklarımıza yönelik bu engellemelerin sona erdirilmesi için gerekli adımları atmasıdır. Bu anlamsız izolasyonu, dayanışmayla aşabileceğimize gönülden inanıyorum. Yaşadığımız iletişim çağında, 30 yılı aşkın süredir üyesi olduğumuz EİT ülkelerinden KKTC'ye destek olmaları için somut adımlar beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Gazze'de sivillere karşı devam etmekte olan şiddet ve insanlık dramının, benzer acıları yaşamış bir halkın cumhurbaşkanı olarak bir an önce durmasını ümit ediyorum. Filistin halkının güvenliğini sağlayacak mekanizmaların bir an önce sağlanması en büyük temennimizdir. İran ve İsrail arasındaki talihsiz hadisenin de bir an önce ateşkesle durması ve diplomatik yollarla çözüme kavuşmasını temenni ediyorum."



Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2025, 09:40