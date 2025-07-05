Soruşturma derinleşti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da son bir haftada 3 ayrı evden yaklaşık 200 bin TL nakit para ve çok sayıda altın çaldıkları belirlenen Sinan Korkmaz, Alpay Korkmaz ve Aslan Usal dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Yeniboğaziçi bölgesindeki ormanlık arazide çadırda saklanırken kıskıvrak yakalanan zanlıların Türkiye’nin Hatay ilinden araçla KKTC’ye geldikleri öğrenildi. Zanlılar hakkında 5 gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı. Zanlıların daha önce de ülkeye geldiği belirtilirken, o yıllarda yaşanan faili meçhul hırsızlık vakalarıyla bağlantılarının olup olmadığının araştırılacağı açıklandı. Bu arada zanlı Aslan Usal’ın, hastaneye kontrole götürüldüğü esnada polis aracının kapısını açarak yasal tutukluluktan firar etmeye kalkıştığı aktarıldı.

Polis memuru Hakan Özçürümez; 3 zanlının 21 Haziran’da, Tuzda’da A.S.’ye ait eve girerek, yatak odasında mücevher dolabı içerisinden, 70 adet altın küpe, 3 adet altın kolye, bir adet altın yüzük ile 75 dolar, 29 Euro ve 5 bin TL nakit para çaldıklarını açıkladı. Polis; zanlıların 25 Haziran’da ise Gazimağusa’da Erbatu Hills Sitesi’nde, E.Ç.’ye ait eve girerek, yatak odasında bulunan boş para kasası ve koridor kısmında bulunan güvenlik kamerasını sirkat ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis memuru; zanlıların 28 Haziran’da, Yeniboğaziçi’nde A.N.D.’ye ait ikametgaha girerek yatak odası içerisindeki dolaptan 40 bin TL, 2 bin Sterlin ve bin Euro nakit paranın yanı sıra, 14 ayar altın yüzük, bir adet altın küpe ve bir adet altın saat sirkat ettiklerini aktardı. Polis; zanlıların 2 Temmuz’da Yeniboğaziçi’nde, ormanlık arazi içerisinde kaldıkları çadırda tespit edildiklerini açıkladı. Zanlıların bölgede bulunan 31 ABE 78 plakalı araçları içerisinde yapılan arama sonucunda, 49 bin 600 TL ve 300 dolar nakit para bulunduğunu belirten polis; bagaj içerisinde suç işlerken kullanıldığı düşünülen bir adet tornavida, eldiven, pense ve İngiliz anahtarı bulunduğunu açıkladı.

Aslan firara teşebbüs etti

Polis memuru, zanlıların, 3 Temmuz’da mahkemeye çıkarılarak haklarında birer gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsattı. Özçürümez, bu süre içerisinde Aslan Usal’ın, hastaneye kontrole götürüldüğü esnada polis aracının kapısını açarak yasal tutukluluktan firar etmeye kalkıştığını aktardı. Polis, ayrıca zanlıların tasarrufunda 70 bin 500 TL ile 300 dolar daha bulunarak emare alındığını açıkladı.

Daha önce de KKTC’ye geldiler

Polis; bölgedeki birçok faili meçhul benzeri olayla zanlıların bağının araştırılacağını belirtti. Zanlıların daha önce de ülkemize geldiğini; o yıllardaki faili meçhul olaylarla ilgili olarak da araştırma yapılacağını anlatan polis, mahkemeden ek süre talep etti.

Fehmi Altunç: Müvekkilimi darp ettiniz

Zanlıların avukatı Fehmi Altunç tutukluluk süresine itiraz etmezken, Aslan Usal’ın firar etmeye çalışmadığını; polis tarafından darp edildiğini ileri sürdü ve müvekkiline ayrıca bıçak çekildiğini iddia etti. Mahkeme; zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

