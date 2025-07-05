‘Yola devam’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin temelinin Temmuz ayı içerisinde atılacağını belirtti.

Başbakan Üstel; Şirinevler, Dağyolu ve Pınarbaşı köylerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde halkla bir araya geldi. Üstel; icraat, kalkınma ve istikrar vurgusunun öne çıktığı ziyaretlerde, Türkiye Cumhuriyeti ile yürütülen projeler, sağlık yatırımları, altyapı hamleleri, sosyal destek politikaları ve kırsala yönelik açılımları anlattı.

Başbakan Üstel, “Bizim derdimiz, gailemiz KKTC’dir. Yarım kalan hiçbir proje bırakmadık, bırakmayacağız. Protokollerle, Anavatan Türkiye’nin güçlü desteğiyle halkın ihtiyaçlarını tek tek yerine getiriyoruz” dedi.

Üstel'in ilk durağı Şirinevler'de Muhtar Serkan Pilli, köylerindeki eksiklerin birer birer giderildiğine işaret ederek, teşekkür etti. Üstel de, “Biz söz verdik, yerine getirdik” ifadelerini kullandı.

Burhan Nalbantoğlu Hastanesi sil baştan yenilenecek

Ülkenin dört bir yanında hayata geçirilen sağlık yatırımları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Üstel, “Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin temelinin ihalesi tamamlandı. Kazı çalışmaları başladı. Temelini Temmuz ayı içerisinde atacağız. 320 yataklı, tam donanımlı modern bir hastane inşa edeceğiz” dedi. Üstel, mevcut Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin ise “sil baştan yenileneceğini” belirtti.

Girne’ye iki hastane, Güzelyurt Hastanesi, Maraş Sağlık Ocağı, Pamuklu Hastanesi, Değirmenlik Sağlık Merkezi, Lapta ile Dikmen sağlık ocaklarıyla ülkenin her bölgesinde çağdaş sağlık hizmetine erişimin sağlandığını vurgulayan Üstel, “Yapamazsınız dediler, biz hepsini yaptık” sözleriyle muhalefete yanıt verdi.

2026 yılının KKTC için “sağlık yılı” olacağını vurgulayan Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokoller çerçevesinde doktor eksikliklerinin giderileceğini ve sağlık teşkilatının en iyi seviyeye taşınacağını söyledi.

“Yonca Kavşağı Güzelyurt’a bağlanacak”

Altyapı yatırımlarına da değinen Üstel, Şirinevler ve Dağyolu bölgelerinin yıllardır beklediği projelerin birer birer tamamlandığını belirtti. Üstel, “Yonca Kavşağı’nı da Temmuz ayı içerisinde Güzelyurt’a bağlayacağız. Bölgedeki ulaşım yükü büyük ölçüde hafifleyecek. Yarım kalan hiçbir işimiz yok. Çoğu tamamlandı. Köylerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kadınlara ve gençlere yönelik desteklere de değinen Üstel, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde açıkladık. KKTC vatandaşı kadınlarımıza yüzde 100 sosyal sigorta prim desteği verdik. İş kurmaları için düşük faizli, uzun vadeli kredi paketlerini başlattık. İhracat, üretim, sanayi, tarım gibi sektörlerde TC ve üçüncü ülke vatandaşı işçi çalıştıran işletmelere yüzde 25, diğer sektörlere ise destek veriyoruz” dedi.

“Gençliğe yatırım, geleceğe yatırımdır”

Spor alanında atılan adımlara da değinen Üstel, özellikle kırsal kesimdeki gençlerin ülkeye bağlılığını artıracak projelere dikkat çekti. Pınarbaşı’nda yapılan yeni futbol sahasını örnek göstererek, “Spor tesisleriyle gençlerimizin hayatlarına da yön veriyoruz” dedi.

“İstikrar olursa yatırım olur, hizmet olur”

Başbakan Üstel, ziyaretlerinde sık sık istikrar vurgusu yaparak, “Hükümetlerin güçlü ve istikrarlı olduğu yerde hizmet kesintisiz olur. Yanımızda Anavatan Türkiye Cumhuriyeti gibi güçlü bir destek var. Bu güçle birlikte KKTC’yi ayağa kaldırıyor, her alanda geleceğe hazırlıyoruz. Durmak yok, yola devam!” dedi.

“UBP her seçimden zaferle çıkacak”

Başbakan Üstel, Ulusal Birlik Partisi’nin önümüzdeki dönemde gireceği her seçimde halkın desteğiyle zaferle çıkacağına olan inancını şu sözlerle vurguladı:

“Önce Cumhurbaşkanlığı seçiminden, sonra yerel seçimlerden ve ardından genel seçimden UBP zaferle çıkacaktır. Çünkü biz söz verip yerine getiren bir partiyiz. Çünkü biz halkımıza hizmet ediyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2025, 09:40