Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi’nde yaptığı konuşmada dost ülkelere çağrı yaptı; Kıbrıs Türkleri ile spordan kültüre, ekonomiden turizme kadar çeşitli alanlarda ilişkilerin geliştirilmesini istedi.

Erdoğan, "Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğine Dayanıklı bir Gelecek için Yeni Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Vizyonu" temasıyla, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenen zirvenin oturumunda konuşma yaptı.

Erdoğan konuşmasında, "Kıbrıs Türkleri ile spordan kültüre, ekonomiden turizme kadar çeşitli alanlarda ilişkilerinizi geliştirmenizi bekliyorum" dedi.

Erdoğan, Şuşa'nın 2026 yılı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Turizm Başkenti seçilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in şahsında tüm Azerbaycanlıları tebrik etti.

Teşkilat bünyesinde birlik ve beraberliğe atfedilen değeri bilhassa vurgulamak istediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“Aramızda olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı değerli kardeşim Sayın Ersin Tatar'ı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Teşkilatımızın, 2012'den bu yana gözlemci üyemiz olan ve on yıllardır haksız izolasyonlara maruz bırakılan Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizle dayanışmasını arttırarak sürdüreceğine inanıyorum. Bu doğrultuda Kıbrıs Türkleri ile spordan kültüre, ekonomiden turizme kadar çeşitli alanlarda ilişkilerinizi geliştirmenizi bekliyorum."



Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2025, 09:41