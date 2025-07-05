Duruşma 8 Temmuz’a ertelendi

Kuzey Kıbrıs’taki Rum mallarının satışıyla ilgili olarak Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan AFİK Grup CEO’su Simon Mistrel Aykut’un davası Lefkoşa (Rum) Ağır Ceza Mahkemesinde sürüyor.

Dava kapsamında Lefkoşa (Rum) Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmada, Rum tapu memuru tarafından raporlar sunulmasına başlandığını yazan Haravgi gazetesi, Rum tapu dairesi çalışanı Hrisovalando Kiprianu’nun, İskele bölgesindeki “Ceaser Beach” ve “Ceaser Blue” projeleriyle ilgili detaylı raporlar yanı sıra bölgenin topografik haritasını sunduğunu kaydetti.

Raporlarda konum, alan, çizim ve mal sahibine dair bilgilerin kayda geçirildiğini yazan gazete, Ceaser Beach projesiyle ilgili olarak 8, Ceaser Blue projesiyle ilgili olarak 14, diğer bir projeyle ilgili olarak da bir rapor sunulduğunu iletti.

Savunma avukatı Maria Neofitu’nun dosyada eksiklikler olduğu şikayetinde bulunarak, belgelerin incelenmesi amacıyla erteleme talebinde bulunduğunu ifade eden gazete, Neofitu’nun topografik haritanın kopyasını istediğini de kaydetti.

İddia makamının bu talebe itiraz etmediğini yazan gazete, davanın 8 Temmuz’da sabah 09:15’te devam edeceğini ekledi.

