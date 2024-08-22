33 öğrenciye burs şansı

Lider Eğitim Merkezi, 24 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek “Seviye Belirleme ve Bursluluk Sınavı'nda” öğrencilere önemli fırsatlar sunuyor. Sınav neticeleri sonucunda sırasıyla en iyi ilk 6 öğrenciye tam, sonraki 9 öğrenciye yarım ve daha sonraki 18 öğrenciye ise çeyrek burs imkânı sağlanacak.



Lider Eğitim Merkezinden verilen bilgiye göre 24 Ağustos 2024 cumartesi günü ilkokul 3, 4 ve 5’inci sınıflara yönelik ve Etüd ve KGS programlarına hazırlama için seviye belirleme ve bursluluk sınavları yapılacak. Sınava katılım tamamen ücretsiz olup sınav saat 09.00 'da TED Kolejinde gerçekleşecek. Sınav için gerekli olan sınıf sayısını belirleme açısından sınav öncesi kayıt yaptırılması gerektiği açıklandı.



Sınav sonunda başarılı olacak öğrencilere 6 tam, 9 yarım ve 18 çeyrek olmak üzere toplamda 33 öğrenciye burs verilecek.

Daha fazla bilginin Lider Eğitim Merkezi’nden (0533-8632000) alınabileceği kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2024, 09:35