Kaliteli eğitim meyvesini verdi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversiteler arasında en fazla öğrencinin yerleştiği üniversi-te oldu. 1990 yılında kurulan LAÜ, tarihinde ilk kez KKTC’nin en fazla tercih edilen üniversitesi olma başarısını elde etti.

Yerleştirme sonuçlarına göre LAÜ’yü tercih eden öğrenci sayısı 2 bin 537 oldu. Öğrencilerin bin 460’ı lisans, bin 77’si ise ön lisans programlarına yerleşti. Böylece KKTC üniversitelerine yerleşen tüm öğren-cilerin yüzde 21.90’ı LAÜ’yü tercih etti.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, elde edilen başarının yalnızca bir yılın değil, yıllara yayılan yoğun çabaların sonucu olduğunu vurguladı. Üniversitenin gelişmiş altyapısı, akademik kadrosu, uluslararası akreditasyonları, burs ve fiyat politikaları ile öğrenci odaklı yaklaşımının bu başarıda etkili olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Yükselen, “Lefke Avrupa Üniversitesi olarak, tarihimizde ilk kez YKS sonuçlarında KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi olma başarısını göstermenin gururunu yaşıyoruz. Bu gelişme üniversite-mizin eğitimde kalite, küresel tanınırlık ve öğrenci memnuniyetine odaklı vizyonunun doğru yönde ilerlediğinin güçlü bir kanıtıdır” dedi.

Üniversitenin kontenjan doluluk oranının yüzde 81.39 olarak gerçekleştiğini kaydeden Yükselen, bu-nun KKTC’deki üniversiteler arasında en yüksek oran olduğunu belirtti. Ayrıca, LAÜ’yü tercih eden öğrencilerin oranının son üç yılda düzenli şekilde arttığını hatırlattı.

Yükselen, 2024-2025 Akademik Yılı’nda LAÜ’nün QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması’na ilk kez girerek 851-900 bandında yer aldığını da hatırlatarak, bu başarıların üniversitenin ulusal ve uluslararası mar-ka değerini yükselttiğini söyledi.

Son olarak, “2025 yılı YKS sonuçlarına göre KKTC üniversitelerine yerleşen her 5 öğrenciden biri Lefke’ye gelecektir. Bu sonuç hem Lefke bölgesi hem de bizler için mutluluk kaynağıdır. Gelecek hede-fimiz ise bu başarıyı kalıcı kılmak ve Lefke’yi önemli bir yükseköğretim merkezi haline getirmektir” ifa-delerini kullandı.

