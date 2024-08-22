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Keyifli anlar yaşanıyor

Yeniboğaziçi Pulya Festivalinde hem çocuklar hem de yetrişkinler için renkli etkinlikler düzenleniyor

Keyifli anlar yaşanıyor
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13.Yeniboğaziçi Pulya Festivali renkli etkinliklerle devam ediyor. Festivalin üçüncü gününde çocuklar için etkinlik düzenlendi. Çocuklar evlerinden getirdikleri beyaz tişörtleri boyayarak desenler yaptı ve çok renkli ve güzel giyebilecekleri tişörtler elde etti.
Akşam saatlerinde ise LED ışık gösterisi izleyicilere unutulmaz bir görsel şölen sundu. 
Ardından sanhelenen ateş show ilgiyle izlendi. 
Gecenin ilerleyen saatlerinde ise  İzel Seylani’nin hazırlayıp sunduğu  Karagöz-Hacivat oyunu sahnelenerek tiyatro severlere nostaljik anlar yaşatıldı. (MHA)
 

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