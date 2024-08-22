‘Bağlar güçlenmeli’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü ile Zonguldaklıların arasında derin bir bağ bulunduğunu belirtti.

Tatar, Zonguldak’ta basına yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türkü için Zonguldak’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli şehirlerinden birisi olduğunu söyledi.

Temaslarda bulunmak amacıyla Zonguldak’ta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kumsal Katliamı veya Banyo Katliamı” olarak adlandırılan 24 Aralık 1963 tarihinde Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın çocuklarıyla beraber öldürülen eşi Mürüvet İlhan’ın Zonguldaklı olduğunu belirterek, kendilerini rahmetle andı.

Açıklamaya göre, Binbaşı İlhan’ın acı haberi aldığında ‘Vatan sağ olsun’ şeklinde bir açıklama yaptığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı talimatını veren dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı merhum Bülent Ecevit’in de Zonguldak milletvekili olduğunu vurguladı.

Şahsı ve Kıbrıs Türkü adına Zonguldak halkına saygı ve sevgilerini ileten Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Zonguldaklı kardeşlerimizi ülkemizde görmek istiyoruz. Ekonomik, kültürel ve sosyal bağların güçlenmesi en büyük temennimizdir. Enerji ve madencilik alanlarında marina ve denize yönelik faaliyetlerde Zonguldaklıların tecrübeleri vardır. Doğu Akdeniz’deki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile tecrübelerini paylaşmaları bizim için kazanımdır. İletişim çağında, gönül bağlarımızın, kültürel birliğimizin ve devletimizin güçlenmesi için yapılacak çalışmalar önemlidir” dedi.

Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi

Temaslarda bulunmak amacıyla Zonguldak’ta bulunan Tatar, Kıbrıs Gazileri’ni ziyaret etti.

Açıklamaya göre, Tatar burada yaptığı konuşmada, Zonguldak Gazileri ile birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

“Kıbrıs müreffeh bir ada olabilir”

Tatar, Zonguldak’ta iş insanları ve sektör temsilcileri ile de bir araya geldi.

Tatar konuşmasında, enerji, kültürel miras ve sağlık gibi birçok konuda iki devletin işbirliği yapabileceğini ifade etti. Tatar, bu şekilde iki tarafın refahının artacağını ve Kıbrıs’ın müreffeh bir ada olabileceğini dile getirdi.

Uluslararası camiayı sağduyuya davet eden Tatar, federasyonu görüşmek yerine iki devletli çözümün görüşülmesi gerektiğini belirtti, müzakere masasından kaçmadıklarını vurguladı. Karşı tarafın gerçekleri görmesi gerektiğini aktaran Tatar, müzakere masasına oturmak için ortak zeminin yaratılması açısından masaya eşit oturulup eşit kalkılması gerektiğine dikkat çekti.

Bartın Şehitliği’ni ziyaret etti

Tatar, Bartın Şehitliği’ni de ziyaret ederek, şehitleri kabirleri başında andı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Bartın’da Kıbrıs gazileri ve şehit aileleri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, etkinlikte bulunan Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Meleklerin ailelerinin adalet arayışına gösterdiği ilgi ve duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Tunç: Davanın yakın takipçisiyiz

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise konuşmasında, “Şu anda devam eden bir yargılama süreci var. Bu yargılama sürecini de yakından takip ediyoruz. Sorumlular elbette hak ettikleri cezaya çarptırılacak. Bundan hiç kimsenin, özellikle Şampiyon Meleklerimizin ailelerinin hiç şüphesi olmasın. Biz, davanın yakından takipçisiyiz” dedi.

