Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Almanya merkezli tur operatörünün, acentelere gönderdiği e-postada KKTC için "Kıbrıs'ın işgal altındaki kuzeyi" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Ataoğlu, "KKTC'nin statüsünü belirlemek Alman tur şirketine kalmamıştır” dedi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin KKTC turizmini hedef alan şantajları üzerine Almanya merkezli tur operatörü TUI, yetkili acentelere, turistlerin artık günübirlik KKTC'ye götürülmeyeceğine dair e-posta gönderdi.
E-postada, bundan sonra GKRY'ye gelen turistlerin günübirlik KKTC'ye götürülmeyeceği, mevcut rezervasyonların 31 Ağustos'ta son bulacağı ifade edildi.
Tur operatörünün Kıbrıs Operasyonları Yöneticisi Eva-Maria Scharin'in gönderdiği e-postada, KKTC için "Kıbrıs'ın işgal altındaki kuzeyi" ifadesinin kullanıldığı görüldü.
Ataoğlu, AA muhabirine konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tur operatörlerine Rumların oyununa gelmemeleri çağrısında bulunarak, Alman şirketin acentelere gönderdiği mailin skandal olduğunu vurguladı.
Ataoğlu, "KKTC'nin statüsünü belirlemek Alman tur şirketine kalmamıştır. TUI'nin gönderdiği mailde kullandığı 'işgal altında' ifadesi ayıptır." dedi.
Rumların her yaz KKTC'de turizmi baltalamak ve ekonomiyi çökertmek için türlü oyunlara başvurduğunu dile getiren Ataoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) konaklayan turistlerin KKTC topraklarına geçmesini engellemenin seyahat özgürlüğü ve Avrupa Birliği (AB) serbest dolaşım hukukuna aykırı olduğunu kaydetti.
‘Statümüzü belirleyemez’
Bakan Ataoğlu, Almanya merkezli tur operatörünün KKTC için ‘işgal altındaki kuzey’ ifadesini kullanmasına tepki gösterdi
Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Almanya merkezli tur operatörünün, acentelere gönderdiği e-postada KKTC için "Kıbrıs'ın işgal altındaki kuzeyi" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Ataoğlu, "KKTC'nin statüsünü belirlemek Alman tur şirketine kalmamıştır” dedi.
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YORUMLAR
Cenk - 6 saat Önce
Şimdi de Almanya'ya karşı çıkardı kılıcını kınından.."kimse statümüzü belirleyemez" diyor Allhın garibi...Neyapsın,bişeyler söylemesi gerekirdi O da ancak bunları söyleyebildi.Elinden bu gelirdi bunu yaptı biçare...Yaarın öbürgün bakın göreceksiniz bunun Almanya'ya girişini de engelleyecekler,yasaklı ilan edilecek....
Doğru Söz @Cenk - 5 saat Önce
Anin
Doğru Söz - 5 saat Önce
Ataoğlu, "KKTC'nin statüsünü belirlemek Alman tur şirketine kalmamıştır” dedi.
Bre ahmak, onlar sadece Dünya'nın kabul ettiği ifadeleri kullandı. Götten yaratmadı. Götten yarattı deyebilirsen dava et. Sonucu gör.
Hökümetinizin hangi cehalete hitap ettiğini anlayamıyorum. Bu çağda o kadar cahil kalmış insan olunabilir mi?
Doğru Söz - 16 dakika Önce
Elbette Siyasi statünü turizm acentaları belirleyemez. Onlar da belirlemedi zaten. Sadece belirlenen kabul gören statünü söylediler.
Sayın Bakan , Güney Kıbrıs veya Almanya’yı niye Suçluyor acaba ? Onlar yanlış biz Doğru mu oluyoruz ! Bu güne Kadar Dünyadan kopmuş KKTCde Uluslararası Hukuk dışında yapmadığımız kalmadı ve Bugün Dünyada İstenmeyen Bir KKTC ve Toplum olmuş isek kimi Suçlayabiliriz ki ??