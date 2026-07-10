Mezuniyet coşkusu yaşandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisans ve Ön Lisans Mezuniyet Töreni'nde 2 bin 316 mezununu daha uğurladı. Yasin Düşüner Stadyumu'nda düzenlenen törenle birlikte üniversitenin kuruluşundan bu yana mezun sayısı 80 bin 500'e yükseldi.

DAÜ'den yapılan açıklamaya göre, törene Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, milletvekilleri, kurum temsilcileri, üniversite yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Mezunların kortej yürüyüşüyle başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından müzik dinletisi sunuldu. Bahar dönemi mezunları adına Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü birincisi Deniz Yücel ile Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Programı birincisi Mamoon Eissa Mamoon Bakr konuşma yaptı. Törende mezunlar tarafından sembolik ağaç dikimi de gerçekleştirildi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli konuşmasında, DAÜ'nün Kıbrıslı Türkler için ortak bir değer ve önemli bir başarı öyküsü olduğunu belirterek, gençlerin geleceğin en büyük umudu olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise DAÜ'nün KKTC'nin dünyaya açılan kapısı olduğunu ifade ederek, üniversitenin bilgi üretimiyle izolasyon ve ambargoların aşılmasında önemli bir misyon üstlendiğini kaydetti. Çavuşoğlu, uluslararası öğrencilerin mezuniyet sonrası ülkelerine döndüklerinde KKTC'yi tanıtmaya katkı sağlayacaklarına inandığını dile getirdi.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın da DAÜ'nün gerçek bir uluslararası eğitim ortamı sunduğunu belirterek, mezunların aldıkları eğitim sayesinde meslek yaşamlarında ve akademik kariyerlerinde başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Şemi Bora ise üniversitenin bilgi üreten, evrensel değerleri benimseyen ve uluslararası akreditasyonlara sahip güçlü bir dünya üniversitesi olduğunu vurguladı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da 2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nde 2 bin 316 öğrencinin daha mezun olduğunu belirterek, üniversitenin toplam mezun sayısının 80 bin 500'e ulaştığını açıkladı. Kılıç, DAÜ'nün son yayımlanan QS Dünya Üniversite Sıralaması'nda 600-700 bandında yer aldığını ifade ederek, mezunların kendi ülkelerine ve insanlığa hizmet eden nitelikli bireyler olarak yetiştiğini söyledi.

Konuşmaların ardından fakülte ve yüksekokul birincilerine diploma ve ödülleri verildi. Tören, mezunların diplomalarını almasının ardından keplerini havaya atmasıyla sona erdi.



