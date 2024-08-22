‘Yalnız değilsiniz’

Ömer KADİROĞLU

Başbakan Ünal Üstel, Rum Yönetimi’nin, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye gelecek turistleri engelleme girişiminin amacına ulaşmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Başbakan Üstel, dün Lefkoşa’nın tarihi çarşısı Arasta’yı ziyaret ederek, Rum Yönetimi'nin, turist akışını engelleme girişimi nedeniyle tedirgin olan esnafla bir araya geldi.

Çarşıyı gezen, esnafla sohbet eden Üstel, Lokmacı Sınır Kapısını da ziyaret etti.

Çarşıyı ziyaretinde açıklama yapan Üstel, Rum yönetimin önce inşaat sektörünü şimdi de turizmi hedef aldığını belirtti.

Üstel, Lokmacı kapsından geçen turistler sayesinde Arasta çarşısının canlandığına vurgu yaparak, Rum yönetimin bundan rahatsız olduğunu dile getirdi.

Başbakan Üstel şunları söyledi:

“Güney Yönetimi ekonomimizi çökertmek için gerek inşaat gerekse turizm sektörünü baltalamaya çalışıyor.

Herkes daha fazla kapı açılması için çağrı yapıyor. Biz daha fazla kapı açılması için uğraşırken, Rumlar kapıları kapatıyor. Ama biz esnafın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz.

Biz esnafı mağdur etmemek için ülkemize gelen turistleri gerekirse mecburi bir şekilde buraya yönlendireceğiz.”

Başbakan Üstel, Rum Yönetimi’nin, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye gelecek turistleri engelleme girişimine karşı Türkiye ile ortak hareket edeceklerini, gerekişe haklarını uluslararası arenada arayacaklarını ifade etti.





Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2024, 09:56