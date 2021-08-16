Aileleri gurur duydu

Arı Kovanı Kreş ve Anaokulu öğrencileri düzenlenen törenle mezun oldu. Mezuniyet gecesinde minikler birbirinden güzel hünerlerini sergiledi.

Sahneye çıkan minikler bale yaptı, halk oyunları oynadı. Geceye katılan miniklerin aileleri büyük bir gurur yaşarken, Arı Kovanı Kreş ve Anaokulu direktörü Esra Tülek güzel dileklerini sundu.

Gecede konuşan Tülek şunları ifade etti:

Tırmanmayı göze alan zirvenin hazzını yaşar. Artık sıra sizde; öncelikli amacınızı bilmelisiniz. İzlemeye değecek bir amaç̧ edinin. Yaşamınızı planlayın. İnsan nereye yelken açtığını bilmedikçe hiçbir rüzgâr ona yardım edemez. Hayal edin; hayallerinizde hep zirve olsun ancak zirve için de mücadele etmek gerektiğini unutmayın... Azimli minik arılar sizin azminiz ve gayretiniz sizleri bu günlere ulaştırdı. Kovanımız sizin okulunuz değil, bir yuvanız, eviniz oldu. Çıktığımız bu yoldan belki ayrılıyorsunuz fakat sizdeki güzelliklerin ortaya çıkmasını, bir tohumun bir ağaca dönüşmesini beklediğim gibi bekleyeceğim. Hayatınız boyunca hep başarılı birer birey olmanızı dilerim. Kendinizin ne kadar önemli olduğunu düşünerek gayretle çalısın.

