İşleri güçleri hamaset

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir programda, hükümetin ülkenin sadece bugününe değil, geleceğine de zarar verdiğini savundu.

Ülke gündemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Erhürman, mevcut hükümetin sorunlara karşı “vurdumduymaz davrandığını” ileri sürdü.

Alım gücünün giderek düştüğünü söyleyen Erhürman, hükümetin gitmesi gerektiğini iddia etti.

Ülkenin gündeminin yoğun olduğunu söyleyen Erhürman, “yapması gereken işleri yapmayıp hamasetle bunların üzerini örtmeye çalışan bir hükümetin” olduğunu savundu.

“Hükümetin bir an önce gitmesi gerektiğini” ileri süren Erhürman, hükümetin memleket meselelerine konsantre olamadığını iddia etti.

Hükümetteki partilerin kendi iç meselelerine yoğunlaştığını savunan Erhürman, “UBP kurultayla meşgul, YDP’de bölünme sancıları devam ediyor, DP’de genel sekreteri istifa etti” diye konuştu.

Hükümetin bir bütün olmadığını ileri süren Erhürman, dertlerinin yönetmek olmadığını iddia etti.

“Her kurum ayrı bir derebeylik”

Elektrik akaryakıtı konusunda da konuşan ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, akaryakıtın biteceğinin öngörülemeyen bir durum olmadığını belirtti.

Her kurumun “ayrı bir derebeylik haline dönüştüğünü” savunan Erhürman, “Başbakanlığın ortada olmadığını” iddia ederek, tüm kurumları ve bakanlıkları koordine etmesi gereken mecranın Başbakanlık olduğunu söyledi.

Yaşanan sorunlarda hükümetin bir bütün olarak “kabahatli olduğunu” savunan Erhürman, akaryakıt konusunda bu kadar zamandır ihale yapılamadığını belirterek “Tuhaf yöntemlerle yakıt getiriliyor” iddiasında bulundu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı’nın “sadece teşekkür eden konumunda olduğunu” savunan Erhürman, yaşanan sorunların ‘başarı hikayesine’ çevrilmeye çalışıldığını kaydetti.

Tarihte ilk kez vatandaşın ‘acaba akaryakıt gelecek mi?’ diye konuşmaya başladığını ileri süren Erhürman, “Arkadaşlar o tören senin, bu tören benim geziyor. Kurultayla ilgili yemekler, toplantılar yapıyor. Başbakan olmak, bakan olmak resmi araca binmekten ibaret bir yere dönüştürüldü” iddiasında bulundu.

“Artık ortada bir hükümet kalmadı”

Hükümetin “tarihte benzeri olmayan sorunlar yarattığını” iddia eden Erhürman, artık ortada bir hükümetin kalmadığını ileri sürdü.

Hükümete çağrıda bulunan Erhürman, “Çekin gidin, biz bıktık usandık” dedi.

Mevcut hükümetin her gün yeni sorunlar yarattığını belirten Erhürman, “Bu hükümet öyle bir hükümet ki sadece bugünü mahvetmiyor. Geleceğe de zarar veriyor” iddiasında bulundu.

Geçtiğimiz Haziran ayında yapılması gereken ara seçimin yapılmadığını hatırlatan Erhürman, “Ağustos ayı geldi ve Anayasa’ya aykırılığın düzeltilmesi artık mümkün değil. Bu da bir kara leke olarak tarihe geçti” diye konuştu.

“Algı operasyonları devam ediyor”

“Türkiye’den parayı ‘en iyi ben koparırım’ demeyi tercih edenlerin algı operasyonu yapmaya devam ettiğini” iddia eden Erhürman, söz konusu durumun sürdürülebilir olmadığını ileri sürdü.

Başbakan Ersan Saner’in “Elektrik zammını basından öğrendim” sözlerine de değinen Erhürman, “Özrü kabahatinden büyük. Elektrik zammını basından öğreniyorsa Başbakan, zaten memleketin çivisi çıkmış demektir” iddiasında bulundu.

Yapılan hatalara devam edildiğini savunan Erhürman, hükümet yetkililerinin tören tören gezmekten başka bir şey yapmadığını iddia etti.

Tarihte hiçbir başbakanın Kıbrıs sorunuyla ilgili bu kadar açıklama yapmadığını savunan Erhürman, “Başbakan hamaset üzerinden açıklamalar yapıyor” dedi.

CTP’den KIB-TEK ile ilgili açıklama

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) getirilmiş olduğu noktanın “endişe verici boyutun ötesine geçtiğini”, kurumun yüz milyonlarca liralık zarara uğratıldığını savundu.

Sorunun yönetememe, koordinasyonu sağlayamama ve hukuku hiçe sayma sorunu olduğu iddia edilen açıklamada, hükümete istifa etme çağrısında bulunuldu.

CTP, KIB-TEK konusunda basın açıklaması yaptı. Açıklamada, kurumun sadece bu hükümet döneminde alınmayan veya geç alınan kararlar, yanlış ve hukuk dışı uygulamalar neticesinde yüz milyonlarca liralık zarara uğratıldığı iddia edildi.

“Zarar ettirildi”

KIBTEK’in kendi gelir-gider dengesini tutturmak ve yasası gereği elektriği mümkün olan en yakın maliyete satmak zorunda olduğu belirtilen açıklamada, “1 kWs elektrik maliyeti ve buna bağlı olarak elektrik tarifelerini Elektrik İnkişaf Yasası’nın 44’üncü maddesi gereği oluşturulan Esas Nizamname’nin emrettiği şekilde hesaplamak ve güncellemek durumundadır.” denildi.

Bunun yerine getirilmemesi durumunda, mevzuata aykırı hareketle kurumun zarara uğratılacağı savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bunu yaparken özellikle halkın alım gücünün iyice düştüğü, ekonomik bir krizin yaşandığı pandemi döneminde halka yansıtılması ciddi bir insafsızlık örneğidir. Dörtlü koalisyon hükümeti döneminde yapıldığı gibi kurumun bu düzenlenmemeden doğacak zararını devlet tarifesine ekleyecek bir formül ile bunu başarmanın mümkün olduğunun biliniyor olmasına rağmen gereği bugüne kadar yapılmamıştır. Kurum bizim görevden ayrıldığımız 2019 Mayıs ayından itibaren yaklaşık 450 milyon TL görev zararı ettirilmiştir.”

KIB-TEK’in önemli değerlerinden biri olduğuna işaret edilen açıklamada, “Halktan toplanan kuruşlarla ülkenin elektrik ihtiyacını karşılayabilen bir duruma gelen ve kar eden bu kurumu peşkeş çekmenize, batırmanıza, doksanlı yıllara geri götürmenize müsaade etmeyeceğiz.” denildi.

Sorunun yönetememe, koordinasyonu sağlayamama ve hukuku hiçe sayma sorunu olduğu iddia edilen açıklamada, hükümete istifa çağrısında bulunuldu.