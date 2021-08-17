Özyiğit: Kirli para aklanacak

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan ve 3 Ağustos’ta Resmi Gazetede yayınlanan ‘Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname”nin iptali ve yürütmesinin durdurulması için ara emri verilmesiyle ilgili Anayasa Mahkemesine dava dosyaladı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile Avukat Boysan Boyra, konuyla ilgili olarak dün Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu.

TDP Başkanı Özyiğit başvurunun ardından yaptığı açıklamada 3 Ağustos tarihli Kararname ile yurtiçi ve yurtdışında bulunan kayıt dışı gelirlerin “yüzde 2 buçuk vergi” karşılığında kayıt altına alınmasına karar verildiğini belirterek, bunun kara para aklanmasını önleyen yasanın by pass edilerek ‘kirli’ paranın aklanmasının önünün açılması anlamına geleceğini savundu.

Av. Boysan Boyra Bakanlar Kurulu’nun çıkardığı ‘Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname’nin, kara parayla ilgili halen yürürlükte bulunan yasayla tamamen ters olduğunu; yapılmak istenenin kara paranın devlet eliyle aklanması olduğunu savundu.

Vergi koymanın, affetmenin, yeni mükellefiyet getirmenin veya mali yükümlülükler üzerinden yetki kullanmanın ancak bir yasadan kaynaklanan yetkiyle olabileceğini, herhangi bir yasanın yetki vermemesi halinde Bakanlar Kurulunun o konuda yetki kullanamayacağını belirten Boyra, bu kararnamenin yetki verilmeden çıkarıldığını ileri sürdü.

Boyra, Anayasa Mahkemesine iptal davası dosyaladıklarını, ayrıca kararnamenin yürütmesinin durdurulması için de istida dosyaladıklarını söyledi.

