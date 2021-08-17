‘En etkili yöntem’

Ömer KADİROĞLU

Son günlerde vaka sayılarının artmasından tedirgin olan aşılı vatandaşlar, aşı olmayanlara çağrıda bulunarak “kendinizi ve başkalarını riske atmayın” dedi.

Tüm dünyada yaklaşık 5 milyar kişinin aşı olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, KKTC’de nüfusun yarısının henüz aşılanmamış olmasının ürkütücü olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanından duyarlılık çağrısı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaygın aşılamayla hastaneye yatış ve ölüm oranlarının kontrol altında tutulabileceğinin görüldüğüne işaret ederek, “Aşı olmaktan kaçınmayın ve Covid-19 tedbirlerine sıkı sıkıya uyun” çağrısı yaptı.

Tatar, yaptığı açıklamada KKTC’de yürütülen Ulusal Aşı Programı ve geniş çaplı uygulanan tarama testleri ile salgına karşı başarılı bir mücadele yürütülmekte olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklaması şöyle;

“Bilim insanlarından aldığım bilgiler, aşılama arttıkça hastanede tedavi görme ve hastalığı ağır geçirme oranlarının büyük ölçüde azaldığı yönündedir. Aşı daha az virüs alınmasını sağlarken, virüsün insanlarda kalış süresini de kısaltıyor. Daha da önemlisi aşı ciddi hastalanma riskini büyük oranda düşürmektedir. Yaygın aşılama ile birlikte hastaneye yatış ve ölüm oranlarında azalma ve bu oranlarda azalış görülmektedir. KKTC ile diğer ülkelerde hastaneye yatış ve ölüm oranları incelendiğinde yaygın aşılama ile bu oranların kontrol altında tutulabileceğinin görülmesi yaygın aşılamanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu arada hastanelerde yoğun bakımda tedavi görenlerin yüzde 95’inin aşısız bireylerden oluştuğuna da dikkat çekmek gerekir. Bu nedenlerle Dünya Sağlık Örgütü’nün de ısrarla duyurduğu gibi aşı olmak bir yükümlülüktür. Vatandaşlarımız aşı olmaktan kaçınmamalı ve Covid-19 tedbirlerine sıkı sıkıya uymaya devam etmelidir.”

Vatandaşlar ne dedi…?

Enver Ulusular:

Coronavirüse aşısı yaptırdım. Sinovac aşısını tercih ettim ve iki dozumu da yaptırdım. Aşı yaptırmayan insanlar var. Hem kendimizi hem de ailemizi bu salgından korumak için kesinlikle aşı olmamız gerekiyor. Aşı ile ilgili hiçbir endişe yaşamadım. Ülkede ekonomi çöktü, esnaf çok zor günler geçiriyor, bu nedenle tekrar normal yaşantımıza dönebilmek için aşı olmamız gerekiyor.

Şemseddin Hamidi:

Ben iki doz Biontech aşısı yaptırdım. Aşı ile ilgili hiçbir endişem olmadı; çünkü aşı üzerinde bilim adamları çalışıyor ve bu yaşımıza kadar birçok hastalık aşılarla giderildi. Aşılar yüzde yüz koruma sağlamıyor ama bağışıklığı güçlendiriyor. Bağışıklık güçlendikçe hastalık yok olmaya mahkûmdur. Ciddi bir salgınla mücadele ediliyor ve normal yaşantımıza geri dönebilmek için aşı tek seçeneğimizdir, alternatifimiz de yoktur. Birçok vatandaş aşıdan korkuyor ve aşıyı reddediyor ancak bu bireysel bir salgın değil toplumsal hatta dünyayı sarsan bir salgındır. Bu nedenle herkesin önce kendi sonra da toplum sağlığı için aşı olması gerekiyor.

Hüseyin Akyüce:

Coron virüse karşı iki doz olarak Sinovac aşısı yaptırdım. Aşının ne derece bizi koruyacağını bilmesem de bu salgınla tek mücadele yolunun aşı olduğunu biliyorum. Coronavirüse karşı çıkan aşılarla ilgili hiçbir endişe yaşamadım. Yaş sıram gelir gelmez gidip aşımı yaptırdım. Vatandaşlar da tedbiri elden bırakmış gibi görünüyor. Pandemi kurallarına çok fazla uyulduğunu söyleyemeyiz. Aşıdan korkan, endişe duyan birçok vatandaş var. Herkesin de bu aşıları önce kendi sonra toplum sağlığı için yaptırması gerekiyor.

Vecihi Tulga:

İki doz Sinovac aşısı yaptırdım, üçüncü dozun zamanı geldi ve bugün yarın gidip üçüncü doz aşımı da yaptıracağım. Coronavirüse karşı şu anda kullanabileceğimiz tek şey aşı olduğu için kesinlikle yaptırmalıyız. Bazıları aşıdan korkuyor. Onlara tavsiyem önce kendilerinin ve ailelerinin sonra da toplum sağlığı için aşı yaptırmalarıdır. Normal yaşantımıza dönebilmek için kimse aşıdan kaçmasın herkes yaptırsın…

İbrahim Kızıl:

Sinovac aşısını yaptırdım. Birçok kişi aşı olmaktan korkuyor veya aşıya karşı duruyor. Bu noktada tavsiyem önce kendi sonra da toplum sağlığı için aşı olmalarıdır. Ülkede turizm bitti, esnaf çok kötü durumda. Bu nedenle eski hayatımıza geri dönebilmek adına kesinlikle aşı olunmalı ve salgına karşı verilen mücadeleye destek olunmalıdır.

Mehmet Halefoğlu:

Salgına karşı bende aşı yaptırdım. Aşı olarak AstraZeneca markasını tercih ettim ve iki dozumu da yaptırdım. Aşı ile ilgili endişelerim vardı ancak gidip yaptırdım. Coronavirüse karşı verilen mücadelede aşılar önem taşıyor ve aşıdan korkan kişilere tavsiyem normal yaşantımıza geri dönebilmemiz adına aşı yaptırmalarıdır. Korkunun ecele faydası yoktur. Bireysel değil toplumsal düşünerek hareket edilmelidir.

Mehmet Ölmez:

Corona virüse karşı ben de aşımı yaptırdım. Aşı olarak Johnson & Johnson aşısını tercih ettim. Aşıyı yaptırmadan önce de yaptırırken de hiçbir endişe yaşamadım. Aşı ile ilgili endişe yaşayan kişilere tavsiyem bu salgından kurtulabilmek ve normal yaşantımıza geri dönebilmek adına aşı olmalarıdır. Turizm ülkesiyiz ve bu salgın nedeniyle ülkeye turist ve öğrenci gelemiyor. Normal günlerimize geri dönebilmek adına herkesin aşı olması gerekiyor. Benim çevremde de aşı olmayan kişiler var ve onları aşı olmaları konusunda bilgilendiriyoruz.

Kadir Kaba:

Coronavirüse karşı aşımı yaptırdım. Aşı olarak Sinovac aşısını yaptırdım. Bu hafta üçüncü dozu yaptıracağım. Aşılar ilk çıktığı zaman çok fazla bilgi kirliliği vardı. Bu nedenle endişe duymuştum ancak sonra gidip aşımı yaptırdım. Aşıdan korkan, yaptırmak istemeyen kişilere tavsiyem salgından kurtulmaya destek olmalarıdır. Ekonomi mahvoldu, esnaf battı ve iki yıldır hiçbir yere gidemiyoruz. Bu nedenle kesinlikle aşı şarttır ve herkes olmalıdır.

Emine Uzmaner:

Esentepe Sağlık Ccağında aşımı yaptırdım. Sinovac aşısını tercih ettim. Aşıya karşı hiçbir endişem ve korkum olmadı. Bu hastalıktan kurtulabilmemiz adına kesinlikle aşı olunması gerekiyor. Ülkede çok zor günlerden geçiyoruz ve tek kurtuluşumuz aşıdır. Doğduğumuz günden itibaren birçok hastalığa karşı çeşitli aşılar oluyoruz. Bu aşıdan niye korkuyorlar ki? Normal günlere dönebilmek adına aşıdan kaçan veya korkan herkese aşı olmaları için çağrı yapmak istiyorum.

Necat Özemre:

Coronavirüse karşı ben de AstraZeneca aşısı oldum. Aşı yaptırmadan önce aşı ile ilgili hiçbir endişe ve korku yaşamadım. Birçok vatandaş aşı olmaktan kaçıyor veya korkuyor. Ben de eski bir sağlık çalışanı olarak aşı olunması konusunda vatandaşlara çağrı yapmak istiyorum. Ne kadar erken aşı olursak o kadar iyi olacaktır.