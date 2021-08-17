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Ceza neden emekçiye kesiliyor?

Bengihan, “Özel sektör çalışanlarının sosyal güvenlik yatırımlarının durdurulması asla kabul edilemez” dedi

Ceza neden emekçiye kesiliyor?
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Başkanı Güven Bengihan, bazı ekonomik örgütlerin, hükümetin Sosyal Sigorta Prim Desteğini devam ettirmemesini  gerekçe göstererek işverenlere   “sosyal sigorta primlerini ödememe” çağrısı yapmasını eleştirdi.
Bengihan yazılı açıklamasında, “Ekonomik olarak zaten tükenme noktasına gelen özel sektör çalışanlarına devlet sahip çıkmadığı gibi bir darbe de işverenler tarafından vuruluyor. Hükümetle  sorunu olan kesimler cezayı çalışana kesiyor. Özel sektör çalışanlarının gerek sağlık, gerekse emeklilik açısından tek güvencesi  olan sosyal güvenlik yatırımlarının durdurulması asla kabul edilemez” dedi.
Pandemiden olumsuz etkilenen  sektörlere Sosyal Sigorta Prim desteğinin sürdürülmesinin  bu sektörlerin ayakta kalması açısından gerekli olduğu yönündeki görüşünü ifade eden Bengihan,  ancak pandemi döneminde işleri ve gelirleri artan sektörlere aynı desteğin verilmesinin  adil olmadığını kaydetti. 

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