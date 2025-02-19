Çeyrek asırlık sorun

Gülden Hacımevlüt ALYAZ

Başbakan Ünal Üstel dün, yapımı devam eden Devlet Tiyatroları Binası’ndaki çalışmaları yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

Üstel’e incelemeleri sırasında Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced ve tiyatronun oyuncuları eşlik etti.

Başbakan Ünal Üstel, incelemelerin ardından basına yaptığı açıklamada, KKTC’nin sanat ve sanatçılarının yer alacağı bir ortamda bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Hükümeti kurdukları gün halka ne söylemişlerse, bugün de aynı şeyleri söylediklerine işaret eden Üstel, “Cumhuriyet Meclisi’nde de Hükümet programımıza ne yazmışsak, onları birer birer yerine getireceğimizin taahhütlünü verdik.” dedi.

Üstel, bu kısa süre içerisinde bazı projelere öncelik vereceklerini de söyleyerek, 2013’ten sonra kurulan istikrarsız hükümetlerden dolayı yarım kalan projeleri öncelikle birer birer sıraya koyup, bitireceklerini dile getirdi.

Yollardan, Ercan Havalimanı ve kavşaklardan başlayarak, birer birer bunları tamamladıklarını söyleyen Üstel, geri kalanları da tamamlayacaklarını kaydetti.

"Binanın sadece üçüncü etabı kaldı"

Başbakan Üstel, tiyatro binasının 1999 yılında bir yangın sonucu tamamen bertaraf olmasından bu yana oyunlarını başka yerlerde seyirciyle buluşturmaya çalışan sanatçıların oyunlarını kendi tiyatrolarında sahneleyebilecekleri çağdaş, ülkeye yakışan bir tiyatro binasının önümüzdeki günlerde tamamlanacağını belirtti.

Tiyatronun 3 etaptan oluşan inşaatının ilk iki etabının bittiğini kaydeden Üstel, sadece dekorasyondan oluşan üçüncü etabı için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacağını ve tiyatronun 2025'te halka kazandırılacağını söyledi. Üstel, “Artık sanatçılarımız oynadıkları eserleri başka salonlara ihtiyaç duymadan kendi salonlarında sergileyebilecekler.” şeklinde belirtti.

Konuşmasında binanın yapımında emeği geçenlere de teşekkür eden Üstel, “2025 yılı çıkmadan bu binamızı açacağız ve buradaki sanatçı kardeşlerimizle de ilk oyunu birlikte seyredeceğiz.” dedi.

Ataoğlu: Hep ilkleri yaptık

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da basına yaptığı açıklamada, kendilerinin hükümet döneminde hep ilkleri yaptıklarını belirterek, çeyrek asır önce yanan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Binası’nın da şimdiki hükümetin müdahalesiyle bugünlere getirildiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları oyuncusu Hakan Elmasoğlu incelemeler sonrasında yaptığı açıklamasına, binanın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek başladı.

