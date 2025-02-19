Isınacaktım

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü’ne ait alandan telefon kablosu çalınması olayıyla ilgili 47 yaşındaki Arslan Çebi tutuklandı, arabasında yapılan aramada uyuşturucu bulundu. Polisten yapılan açıklamaya göre, şubat ayında meydana gelen olayda, yaklaşık 320 metre uzunluğundaki bakır telefon kabloları çalınırken, meselede zanlı görülen Çebi kabloları kasten yakıp hasara uğrattığı sırada suçüstü tespit edilerek tutuklandı. Zanlının kullanımındaki araçta yapılan aramada ise, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan iki kağıt parçası bulunarak emare alındı. Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Arslan Çebi, “kabloları ben çalmadım, sadece üşümüştüm, ısınmak için yaktım” diyerek kendini savundu.

3 gün hücrede

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hasan Söker, 2025 yılı içerisinde Telefon Dairesi’ne ait milyonlarca TL değerinde bir çok telefon kablosunun sirkat edildiğini ve konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının, 17 Şubat’ta, izinsiz olarak ateş yaktığı esnada devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerine yakalandığını ve konu kabloların zanlının tasarrufunda bulunduğunu bildirdi. Polis, zanlının aracında da 2 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu da açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkemede söz alan zanlı, “kabloları ben çalmadım, ilgim yok, sadece üşümüştüm ve o bölgede bulunan kabloları yakarak ısınmaya çalıştım” diyerek kendini savundu. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

