Vahşete 39 yıl

Suna ERDEN

Lefkoşa’da öldürüldükten 2 buçuk yıl sonra cesedi Ercan-Gaziköy anayolu üzerinde ağaçlık alanda bulunan, katili ise 2 yıl sonra tespit edilen Vietnam uyruklu Dam Thi Hop’un cinayet davası 8 yıl sonra sonuçlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde dün gerçekleştirilen karar duruşmasında Hop’u 33 kez bıçaklayarak öldüren Serhat Sönmez 39 yıl hapse mahkum edilirken, kan dondurucu detaylar açıklandı.

Annesi ve cinayet tarihinde 13 yaşında olan oğlunun gözleri önünde Hop’u vahşice katleden sanığın, aynı gece cesetten kurtulmak için Ercan civarındaki ağaçlık alana attığı belirtildi. Sanığın cesetten kurtulduktan sonra annesi ve oğluyla birlikte Girne’de restorana götürdüğü, yemeğin parasını ise öldürdüğü Hop’un çantasından aldığı parayla ödediği açıklandı.

Olayın baba ile oğlunun evlerinin bahçesinde kavga etmesiyle ortaya çıktığı, tartışma esnasında cinayetten bahsedilince bir komşularının video çektiği belirtildi.

Sanığın video kaydında kendisine, “Seni polise söyleyeceğim, senin gücün anca bir kadına yeter, sen anca kadın öldürürsün ”diyen oğluna, “20 kişiyi öldürdüm, seni de öldüreceğim” şeklinde tehditkâr konuştuğu kaydedildi.

Kararı okuyan ağır ceza mahkemesi başkanı, sanığın suçu annesinin üzerine atmaya çalıştığını belirterek, davayla ilgili detayları aktardı.

Başkan, 6 Ocak 2019 tarihinde Ercan-Gaziköy anayolu üzerinde ağaçlık alan içinde battaniye ve halıya sarılı bir ceset bulunduğunu, yapılan araştırma sonucu 15 Ekim 2017 tarihinde kayıp olduğu bildirilen Vietnam uyruklu Dam Thi Hop olduğunun tespit edildiğini aktardı. Başkan, yapılan otopsi sonucu Hop’un öldürüldüğünün belirlendiğini söyledi.

Kavga olayı ortaya çıkardı

Başkan, 12 Ekim 2021 tarihinde sanığın komşusunun cep telefonuyla çektiği video kaydıyla birlikte polis başvurduğunu, sanık ile oğlunun kavga esnasında cinayetle ilgili sözler sarf etmesi üzerine kayıt yaptığını söylediğini aktardı. Başkan, kaydın inceledikten sonra sanık, oğlu ve annesinin tutuklanarak, haklarında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Mahkeme başkanı, sanığın soruşturma aşamasında 3 ayrı gönüllü ifade verdiğini, ilk iki ifadesinde Hop ile tanıştığını ancak öldürmediğini, üçüncü ifadesinde ise cinayeti işlediğini itiraf ettiğini kaydetti.

Cinayeti 70 yaşındaki annesinin üzerine yıkmaya çalıştı

Başkan, sanığın yargılama sürecinde ise polisin baskısı altında ifade verdiğini öne sürerek, cinayeti kendisinin değil annesinin işlediğini öne sürdüğünü kaydetti.

Başkan, sanığın bu iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtirken, hem sanığın hem oğlunun ifadelerine değindi.

Başına defalarca tekme attı

Sanığın itiraf nitelikli üçüncü ifadesinde Hop ile Lefkoşa’daki otobüs terminalinde tanıştığını, ilkinde kahve içtiklerini, ikinci kez yine terminalde karşılaşınca Küçük Kaymaklıdaki evine gittiklerini anlattığını kaydetti.

Başkan sanığın üçüncü ifadesini aktardı:

“İkinci karşılaşmada birlikte eve gittik, ben onunla evlenmek istediğimi söyledim, o ise bana para karşılığında seks yaptığını söyledi. Ben 50 liram olduğunu söyledim ve parayı ona verdim. O ise 50 lira daha istedi, param olmadığını söyledim. Bir ara odadan çıktığımda çekmece sesi duydum, yarı aralık kapalı kapından baktığımda çekmeceleri karıştırıyordu. Ne yaptığını sorunca tartışma çıktı, o esnada bana bıçakla saldırdı.

Bıçağı elinden alıp, kendimi korumak için onu öldürdüm. Ayağımda botlarla birkaç kez başına tekme attım. Annem ve oğlum bana engel olmaya çalıştı ancak başaramadılar. Cesedi aracın bagajına koyup annem ve oğlumla Ercan taraflarına götürüp attık.”

Başkan, yargılama esnasında bu ifadesini değiştirip, kadınla kavga ettiği sırada annesinin olaya dahil olup Hop’u öldürdüğünü söyleyen sanığın Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde 5 gün süreyle tedavi altında kaldığını ve 4 doktor tarafından gözlemlendiğini söyledi. Başkanı, sanığın 4 doktora da cinayeti işlediğini anlattığını ve annesine dair bir iddiada bulunmadığını belirtti.

Çığlık seslerine uyandık

Başkan, sanığın oğlunun da ifadesini aktardı. İfadede şunlar yer aldı;

“Ben ve babaannem gece bir kadının çığlığı üzerine uyandık. Babamın yanına gittiğimde bir kadını yerde can çekişirken gördüm. Kadın “yapma abi” dedi ama babam bıçaklamaya devam etti.

Daha sonra banyoya götürüp, battaniyeye sardı. Ardından el arabasıyla aracının yanına taşıdı, tehditle ona yardım etmek zorunda kaldım, cesedi aracın bagajına koyduk. Ben, babam ve babaannem Ercan civarına gittik. Cesedi oraya attık. Daha sonra Girne’ye bir restorana gidip, yemek yedik. Yemeğim parasını babam öldürdüğü çantasından aldığı parayla yaptı.”

Mahkeme başkanı, sanığın oğlunun ifadesindeki detayların sanığın üçüncü ifadesiyle örtüştüğünü kaydetti.

20 kişiyi öldürdüm

Sanığın komşusu tarafından çekilen ses kayıtlarını da aktaran başkan, kayıtlarda yer alan ifadelerde sanığın oğlunun babasına” sen ancak zayıf kadınları öldürürsün” değdiğini, polise ihbar edeceğini söylediğini, sanığın ise “seni de öldüreceğim, 20 kişiyi öldürdüm” dediğini aktardı.

Başkan, kayıtlarda çocuğun babaannesini değil, babasını cinayetle suçladığını, bunun esas suçluyu ortaya koyduğunu belirtti.

Başkan, Hop’un vücudunda 18’i kemiğe kadar ulasan 33 bıçak darbesi tespit edildiğini, yaşlı ve hasta olan annesinin bu kadar şiddetli darbe vuramayacağını belirtti.

Başkan, tüm olgular ışığında sanığın üçüncü ifadesinin gönüllü olduğuna bulgu yaptıklarına, maktulle para konusunda çıkan anlaşmazlık sonucu kavga ettiğine ve 33 kez bıçaklayacak öldürdüğüne bulgu yaptıklarını söyledi.

Anne cezaevinde öldü

Başkan, sanığın oğlu S.S. ile annesi Seçkin Sönmez’in feri fail suçundan yargılanarak, mahkum edildiğini, Seçkin Sönmez’in cezasını çekerken cezaevinde coviden dolayı öldüğünü anımsattı.

Başkan, sanık aleyhine getirilen taammüden adam öldürme suçuna dair olgu olmadığını belirterek, adam öldürme suçundan mahkum ettiklerini açıkladı.

“Abi yapma” dedi ama bıçaklamaya devam etti

Mahkeme başkanı, adam öldürme suçundan mahkum ettikleri sanığa ceza takdir ederken suçun işleniş şeklini ve tüm olguları değerlendirdiklerini belirtti. Başkan, sanığın 33 kez Hop'u bıçakladığına vurgu yaparak, soğukkanlı ve hunharca bir cinayet işlediğini kaydetti.

Başkan, sanığın daha fazla para istediği için tartıştığı kadını acımasızca öldürdüğünü, kadının “abi yapma” demesine rağmen bıçaklamaya devam ettiğini ifade etti.

İşlenen cinayetin hunharca olduğunu kaydeden başkan, basit bir nedenden dolayı işlenen bu cinayetin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Son derece soğukkanlı

Başkan, sanığın cesedi attıktan sonra annesi ve oğluyla yemeğe gittiğini, üstelik restoranın parasını öldürdüğü kadının çantasından aldığı parayla yaptığını belirterek, son derece soğukkanlı, acımasız ve şiddet fiiliyle birlikte işlenen bu cinayet suçuna ibret verici bir ceza verilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan, adam öldürme suçlarının arttığına değinerek, sanığı mahkum olduğu davadan 39 yıl hapse mahkum edildiğini açıkladı.