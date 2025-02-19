Sıra diğer kısımlarda

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu İrmar Market bölgesindeki aydınlatma sorunu giderildi.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, uzun zamandır kamuoyunu meşgul eden aydınlatma sorunlarının çözümü için harekete geçtiklerini bildirdi.

Gerekli adımlar atıldığını belirten Başkan Amcaoğlu, “Karayolları Dairesi’nin çağrısı üzerine, Karayolları Dairesi, Kıb-Tek ve Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak belediye hizmet binamızda bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantı sonucunda, öncelikli olarak Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu İrmar Market bölgesindeki aydınlatma arızalarının giderilmesi konusunda üç kurum fikir birliğine varmıştır” ifadelerini kullandı.

Amcaoğlu, “Toplantının ardından, öncelikle arızaların tespiti için Kıb-Tek kontrolünde belediye ekiplerimiz tüm aydınlatma direklerini tek tek kontrol etmiş ve günler süren yoğun çalışmalar sonucunda arıza tespit edilmiştir” dedi.

Amcaoğlu, “Bu sürecin ardından; Karayolları Dairesi malzeme desteği sağlamış, Kıb-Tek teknik destek sunmuş, Belediye ekiplerimiz yoğun çaba harcayarak sorunun giderilmesini sağlamıştır. Bu iş birliği sayesinde Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu İrmar Market bölgesindeki aydınlatma sorunu çözüme kavuşturulmuştur” açıklamasını yaptı.

Çalışmalar devam edecek

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Ayrıca, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu üzerindeki diğer aydınlatma arızalarının giderilmesi için de aynı iş birliği süreci devam edecektir. Kamu hizmetinin kesintisiz sürdürülmesi adına katkı koyan tüm kurum ve çalışanları ile belediye ekiplerimize yürekten teşekkür ederim. Belediyemizde gerçekleştirilen toplantı sonrasında aydınlatma konusunda üstlendiğimiz sorumluluğu yerine getirdiğimiz gibi, yayaların kontrolsüz şekilde karşıdan karşıya geçmesini önlemek amacıyla bariyer yapımı için üstlendiğimiz sorumluluğu da en erken zamanda yerine getirmek için çalışmalarımız devam etmektedir. Halkımızın güvenliği ve sağlığı için yerel yönetimlerle kurumlarımızın iş birliği içinde çalışması büyük önem taşımaktadır. Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak adına her türlü iş birliğine açık olduğumuzu ve yerel yönetimlere gerekli desteğin sağlanmasının önemini bir kez daha vurgulamak isterim.”