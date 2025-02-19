Anlamlı mesaj

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi başkanlığındaki birçok sivil toplum örgütü Cumhuriyet Meclisi’ne siyah çelenk bıraktı.

Karpaz bölgesinde öldürülen 14 eşekle ilgili Meclis önünde basın açıklaması yapan sivil toplum örgütleri, komiteye geri gönderilen Ceza (Değişiklik) Yasası’nın Meclis’ten geçirilmesi için çağrı yaptı. Sivil toplum örgütleri, açıklamaların ardından Meclis önüne siyah çelen bıraktı. Meclis Başkan Yardımcısı CTP milletvekilleri Fazilet Özdenefe, CTP milletvekilleri Ürün Solyalı ve Salahi Şahiner, açıklamaların ardından sivil toplum örgütlerinin yanına gelerek destek belirtti.

Nursel Karabetça: Asıl sebep denetimsizlik

Açıklamada, ilk sözü alan Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTTB) Hayvan Hakları Komitesi Eş Başkanı Avukat Nursel Karabetça, 14 eşeğin vurarak öldürülmesinin tüm toplumu derinden sarstığını söyleyerek, “Öldürülen eşeklerin öldürülme sebebi önemli değildir önemli olan öldürülmüş olmalarıdır.” ifadelerini kullandı. Bu durumun, gündemde olan ve düzenli olarak ertelenen Ceza (Değişiklik) Yasası’nın önemini gösterdiğini vurgulayan Karabetça, bu olayın yaşanmasındaki asıl sebebin denetimsizlik olduğunu savunarak, eğitim ve denetimin önem arz ettiğini, ceza caydırıcı olmasa da toplumu kontrol altına almanın, toplumdaki suç oranını düşünmenin önemli bir vesilesi olduğunu belirtti.

Hasan Sarpten: Yetkililer, siyasiler de bu olaydan sorumludur

Hasan Sarpten de çevre platformu ve çevre örgütleri adına yaptığı açıklamada, toplumun her kesiminden birey ve örgütlerin, bu katliama neden olanların hızla soruşturulup en ağır şekilde cezalandırılmaları için çağrıda bulunduğunu ancak bunun dışında sorumlu olanların da hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Nazen Şansal: Mücadele etmeye devam edeceğiz

Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi adına açıklama yapan Nazen Şansal ise “Ülkemizde sadece hayvana değil, çocuğa şiddetin, kadına şiddetin, emekçiye ezilene şiddetin giderek arttığı bir dönemden geçiyoruz.” diyerek sadece Karpaz‘daki eşekleri değil sokaklardaki canları da savunmak için çırpınıp, mücadele ettiklerini ve bu mücadelede Ceza Yasası’nı değiştirme noktasına kadar gelmelerine rağmen yasanın Komite’ye geri döndüğünü belirtti.

Mustafa Kofalı: Ciddi bir tehlike

Kıbrıs Türk Biyologlar, Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği’nin (BİO-DER) Başkanı Mustafa Kofalı da, bir ülkede, devletin aciz durumda olanları koruması gerektiğini, bu olmuyorsa durumun ciddi şekilde sorgulanması gerektiğini söyleyerek, bir biyolog olarak eğitim hayatına İzmir’de ilk başladığında Kıbrıs Eşeği’nin özel olduğunu öğrendiğini ifade etti.

Sorumlular cezalandırılmalı

Eyleme katılan vatandaşlar hayvanların korunması gerektiğini söyledi. Yaşanan vahşete tepki gösteren vatandaşlar sorumlu veya sorumluların en kısa sürede tespit edilerek en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Ne dediler…?

Tözüm Tarcan

“Bu dünyanın en büyük katliamlarından biridir. Oğlum Avustralya’da bu vahşeti izledi ve hemen bana telefon açarak çok üzüldüğünü bildirdi. Çocuklarım ve torunlarım buraya her geldiğinde mutlaka Karpaz’a gider oradaki hür eşekleri ziyaret ederdi. Hepimiz çok üzüldük ve hükümetin bu duruma derhal el atması lazım.”

Hıvsiye Özçığ

“Karpaz’daki katliama yüreklerimiz dayanmadı. Bunu yapan insan değil cani birisidir. Suçluların bulunarak cezalandırılması gerekiyor. Avcıları suçluyorlar ancak ben bu işi yapanın oradaki çiftçiler olabileceğini düşünüyorum çünkü sürekli olarak ekinlere zarar verdikleri gerekçesi ile şikayet ediyorlardı. Sonuçta başıboş hayvandırlar ve önlerine yemek konmadığı için onlar da ekili alanlarda karınlarını doyuruyor. Bu işi yapan veya yapanlar için hapislik cezası verilmelidir ki ibret olsun ve buna benzer durum bir daha yaşanmasın.”

Yeşim Demiray

“Karpaz’da yaşanan vahşet bizleri çık üzdü ve yaşanan bu durumu kınıyorum. Yapanlar derhal bulunup cezalandırılmalıdır. Bir insanı katledene verilen ceza neyse bunu yapana da 14 can hatta biri doğum yapmak üzere olanı da katledene aynı cezalar verilmelidir. Çok üzüldüm ve söyleyecek pek bir şey bulamıyorum.”

Halil Yonucu

“Bu vahşeti yapan veya yapanlar ağır bir ceza ile cezalandırılmalıdır çünkü bunu yapan insana da yapabilir. Temennimiz en kısa sürede tespit edilmesi ve ağır bir ceza verilmesidir.”

Hüseyin Dayıoğlu

“Kıbrıs’ın simgesi olan eşeklerin 14 tanesinin vurulmasının kesinlikle sorumlusu orada tarlası bulunan kişidir. Çok büyük bir günah işlendi. Bunu yapanın ne hayvan sevgisi ne de insan sevgisi yoktur. Bunu yapan veya yapanların tespit edilerek hapislik cezası verilmesi gerekiyor.”

Serap Zorba

“Karpaz’da vahşice katledilen 14 eşek bizleri çok üzdü. Bu Kıbrıs’ın simgesi ve kültürel bir değerimizdi. İnşallah yapanlar bulunur. Toplu katliam yapıldı ve bir insanı katleden kişiye ne ceza verilirse bu kişi veya kişilere de aynı ceza verilmelidir.”

Beyzade Rifatoğlu

“Karpaz’da yaşanan vahşet bizleri çok üzdü. Sıklıkla ziyaret ettiğimiz Karpaz’a özellikle bu hür eşekleri görmek için gidiyoruz. Bu olayın faillerinin mutlaka bulunması ve en ağır şekilde cezalandırılmaları gerekiyor.”

Fahri Hakan

“Burada çalışıyorum ve üç yıl önce bu adaya geldim. Karpaz’a ilk kez geçen yıl misafir arkadaşlarımla birlikte hür eşekleri görmeye gitmiştik. Oraya gidenlerin zaten tek amacı bu eşekleri görmektir. Bu eşeklerin 14 tanesinin katledildiğini duyunca çok üzüldük. Bunu yapanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Onlar da bir can ve hele hele orada doğum yapmak üzere olan bir eşeğin katledilmesi çok daha fazla acı verici bir durumdur.”

Nihat Şencan

“Bu vahşeti yapanların bulunmasını ve gerektiği şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Bunu yapan tekrar yapabilir çünkü bölge buna müsait bir bölgedir o nedenle siyasilerin de güvenlik güçlerinin de bu olaya el atması gerekmektedir.”

İsmail Perçikli

“Karpaz’da yaşanan vahşet bizleri derinden üzmüştür. Kimseye bir zararı olmayan hür eşeklerin katledildiğini duyduğum zaman çok üzüldüm. Bu hayvanlar saldırmıyor ve kimseye bir zarar vermiyor. Bunu yapan veya yapanlara eşeklere bakma cezası verilmelidir.”

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2025, 10:07