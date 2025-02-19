Yazıklar olsun

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda meydana gelen trafik kazasında, 32 yaşındaki Buğra Kılıç hayatını kaybetti.

Buğra Kılıç, gece saat 00.30'da Çanakkale Göleti yakınlarında çift şeritli yolda yaya olarak bulunduğu sırada kimliği meçhul bir sürücü yönetimindeki aracın çarpması sonucunda yan şeride savruldu. Yolun içinde yatan Kılıç'a daha sonra VJ 904 plakalı araçla dikkatsizce seyreden Berkan Lisani (E-28) çarptı.

Kaza sonucu Kılıç olay yerinde yaşamını yitirdi.

Lisani'yi tutuklayan polis, kaza mahallinden kaçan sürücüyü ise dün akşam saatlerinde tutukladı. Kaçan sürücünün isminin Mehmet Kıstı olduğu belirtildi.

Duruşmada detaylar aktarıldı

Lisani dün sabah mahkemeye çıkarılırken, akşam saatlerinde tutuklanan Kıstı’nın ise bugün duruşmaya çıkarılacağı kaydedildi.

Mahkemeye kazanın olgularını anımsatan polis çavuşu Erkan Çetin, 18 Şubat 2025 tarihinde, 00.30 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde, Lefkoşa istikametine seyreden meçhul sürücünün, henüz tespit edilemeyen kullanımındaki aracıyla Buğra Kılıç’a çarptığını ve Kılıç’ın, çarpmanın etkisiyle 33 metre savrulduğunu açıkladı. Zanlı Lisani’nin de aynı istikamette seyrettiği esnada, dikkatsizliği sonucu, yolda yaralı olarak yatmakta olan Kılıç’a çarptığını ve yolun solundan çıkarak durduğunu anlatan polis, Kılıç’ın kaza sonucunda olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kılıç’a ilk çarpan sürücünün olay yerinden kaçtığını bildiren polis, soruşturmanın salimen yürütülmesi için mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlı Lisani’nin 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Polis Kıstı’yı yakaladı

Bu arada Kılıç’a çarptıktan sonra kaçan sürücü Mehmet Kıstı ise incelenen kamera görüntülerinden tespit edilerek dün akşam saatlerinde tutuklandı.

Kıstı’nın bugün mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.