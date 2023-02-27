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Dersler renkli geçiyor

Günışığı’nda düzenlenen etkinliklerle hem öğrenciler hem de öğretmenler keyifli vakit geçiriyor

Dersler renkli geçiyor

Günışığı Kreş ve Anaokulu’nda çocuklara itfaiyenin çalışma alanları ve itfaiyecilerin görevleri anlatıldı. Öğretmenler çocuklara itfaiyecilerin işinin zorluğunu, nelere müdahale ettiklerini anlatırken, uygulamada yapıldı. Miniklere itfaiyecilerin kıyafetlerine benzer kostüm giydirilirken, hortumla yangına müdahale hakkında bilgi verildi.  Meslekleri tanıtmaya yönelik gerçekleştirilen etkinliğin ardından eğlenceli oyunlar oynandı. Minikler ve öğretmenler, plastik tabak ve çamaşır asma mandallarıyla tasarladıkları şapkaları başlarına giydi, müzik eşliğinde dans etti. Oldukça renkli geçen oyun etkinliğinde öğrenciler kadar öğretmenler de eğlendi. 
 

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