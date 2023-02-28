220 imza toplandı

Dilekkaya Muhtarı Ahmet Menteşoğulları, köy kooperatifi yönetim kurulu üyelerinin seçim yoluyla belirlenmesini istediklerini açıkladı.

Menteşoğulları, Dilekkaya Kooperatifi’nin ısrarla atama yoluyla yönetilmesinin istendiğini ancak muhtar, azalar ve köylüler olarak kendilerinin kooperatif yönetiminin seçimle belirlenmesini talep ettiklerini söyledi.

Daha önce 220 imzalı dilekçe hazırlayarak Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’ne ilettiklerini ancak taleplerinin yerine getirilmediğini kaydeden muhtar Menteşoğulları, gerekirse eylem yapacaklarını ifade etti.

Ahmet Menteşoğulları, köylüler kooperatif için ısrar ederken birkaç kişinin kooperatife “çökmeye çalıştığını” belirterek “Bizler tüm köy halkı olarak deprem acıları ile boğuşurken köyümüzün kooperatifine el konulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Israrla iki kez seçim sözü verilmesine rağmen sürekli atama çabası sürmektedir” dedi.

Köylülere, kooperatiflerine sahip çıkma çağrısı yapan ve atama yapılmasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Menteşoğulları, gerekirse eylem yapacaklarını bildirdi.