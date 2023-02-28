Önlem alınmalı

Serdar ŞENGÜL

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin Kıbrıs’a bir etkisinin olmadığını ancak daha sonra Hatay’da yaşanan 6.4’lük sarsıntının Kıbrıs’ın güneyine uzanan fayın ucunun kırılmasına neden olduğunu dile getirdi. Kıbrıs’ta deprem olasılığının daha önce nasılsa şimdi de aynı olduğunu ifade eden Çakır, “Kırılan fayın depreme neden olacağını söylemek mümkün değil, paniğe kapılmanın doğru olmadığını düşünüyorum ancak gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtmek istiyorum” dedi.Çakır, tv 2020’de yayınlanan Gündem Özel programına canlı bağlantı yaparak, Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın sorularını yanıtladı.

Prof.Dr. Ziyadin Çakır şunları söyledi:

“Kahramanmaraş’tan olan depremlerin Kıbrıs’ın güneyinden geçen faya etkisi yok. Ayrıca Türkiye kıyılarının çok fazla uzağını etkileyen bir stres değişimine neden olmuş değil. Sadece Hatay’da meydana gelen 6.4’lük depremin ardından Kıbrıs-Hatay fayı dediğimiz fayın uç kesiminde kırılma oldu. Bu fay Hatay civarından Kıbrıs’a doğru uzanıyor. En uç kısmı kırıldı, bundan sonra Kıbrıs’a doğru uzanan bölümü kırılır mı? bunu şu an bilmemiz mümkün değil. Çünkü son deprem bu fay üzerinde ne zaman oldu bilinmiyor. Ben bir panik havasına girilmesini doğru bulmuyorum. Kıbrıs’taki durum bir ay önce neyse şu anda da durum aynı. “

Tedbirli olalım

Çakır, “Kıbrıs’ta uzun vadede deprem olasılığı var mı? sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Tarihe baktığımızda Kıbrıs’ta 1200’lü yıllarda tsunami ve deprem oldu. 1999 yılında deprem yaşandı. Kıbrıs’ta deprem tehlikesi daima vardı. Bugün de vardı, geçmişte de vardı. Bu nedenle önlem alınması gerekiyor. Kıbrıs’a baktığımızda çok fazla bina yok, kritik yerlerin; okulların köprülerin, hastanelerin depreme dayanıklılık tespitinin yapılması, riskli binaların hızlı bir şekilde belirlenmesi gerekiyor.”

Adana ve Kıbrıs’ta deprem beklendiğine dair açıklamaları da değerlendiren Çakır, şunları söyledi:

Adana’nın güneyinde Osmaniye-Karataş dediğimiz bir fay var. Bu fayda bir hareketlenme var ancak bir deprem meydana gelmedi. Risk oluşturan fay güneyden geçen fay yani Hatay’dan Kıbrıs’ın güneyine uzanan fay tehlike sunuyor. Fakat, o fay kırılacak diye bir şey yok. Kıbrıs her zaman bir deprem ülkesi oldu, bu nedenle tedbirlerin alınması gerekiyor.”