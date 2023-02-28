Görüşmeler hız kazandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6'lı masanın 2 Mart'taki toplantısı öncesi Ankara'da bir araya geldi. 6'lı masa 2 Mart Perşembe günü Cumhurbaşkanı adaylığı gündemiyle toplanacak.

İki liderin görüşmesinde adaylık konusunun gündeme geldiği değerlendiriliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener yarın Genel İdare Kurulu üyeleri ile görüşecek.

Bu iki toplantının ardından Akşener'e aday belirleme konusunda yetki verilmesi bekleniyor.

6'lı masa toplantısı Saadet Partisi ev sahipliğinde 2 Mart'ta düzenlenecek.

Karamollaoğlu Babacan ve Akşener’i ziyaret etti

Bu arada Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. DEVA Partisi Genel Merkezi’nde basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 2 saat sürdü.

Babacan, ziyaretin ardından Karamollaoğlu’nu makam aracına kadar uğurladı.

Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Merkezi Ek Binası’nda Akşener’in makamındaki basına kapalı ziyaret, yaklaşık bir saat sürdü.

Ziyaretin ardından Karamollaoğlu’nu Akşener ile İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır uğurladı.

