Yarın görevde

Güney Kıbrıs’ın yeni kabinesi dün, Rum Yönetimi’nin yeni Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından resmen açıklandı.

“Philenews” haber sitesine göre 1 Mart’ta görev başı yapacak yeni kabine, şu isimlerden oluşuyor:

Dışişleri Bakanı: Konstandinos Kombos

Maliye Bakanı: Makis Keravnos

İçişleri Bakanı: Konstandinos Yoannu

Savunma Bakanı: Mihalis Yorgallas

Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanı: Athina Mihailidu

Ulaştırma, İletişim ve Bayındırlık Bakanı: Aleksis Vafiadis

Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı: Yorgos Papanastasiu

Tarım, Zirai Kalkınma ve Çevre Bakanı: Petros Ksenofondos

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Yannis Panayotu

Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı: Anna Prokopiu

Sağlık Bakanı: Popi Kanari

Başkanlık Müsteşarı-Hükümet çalışmalarının hayata geçirilmesinin denetimi ve koordinasyonu yetkisiyle birlikte: İrini Piki

Denizcilik Müsteşarı: Marina Hacımanoli

Turizm Müsteşarı: Kostas Kumis

Enerji, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarı: Filippos Hacızaharias

Sosyal Refah Müsteşarı: Marilena Evangelu

Kültür Müsteşarı: Mihalis Hacıyannis

Hükümet Sözcüsü: Konstandinos Letimbiotis

Hükümet Sözcüsü Vekili: Doksa Komodromu

Başkanlık Bürosu Müdürü: Haralambos Haralambus

Başkanlık Basın Bürosu Müdürü: Viktoras Papadopulos

Başkanlık Diplomatik Büro Müdürü: Marilena Rauna

Bakanlar Kurulu sekreteri: Pinelopi Papavasiliu

Cinsiyet Eşitliği Komiseri: Cozi Hristodulu

Çevre Komiseri: Maria Panayotu.

Öte yandan ikinci turu 12 Şubat'ta yapılan başkanlık seçimini kazanan Nikos Hristodulidis bugün saat 11.30'da Meclis'te ant içecek ve görevine resmen 1 Mart'ta başlayacak.