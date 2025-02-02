‘Devletimizi bağlamıyor’

KKTC Cumhurbaşkanlığı, Kıbrıs'ta görev yapan Birleşmiş Milletler Barış Gücünün (BMBG) görev süresini, sadece Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) izin alarak uzatan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine tepki göstererek kararı kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, küresel krizler ve insanlık trajedilerine karşı aldığı veya alamadığı kararlarla sorgulanan uluslararası sistemin en eski bileşenlerinden BMGK’nin, 61 yıldır ajandasında bir uluslararası uyuşmazlık olarak yer alan Kıbrıs sorununun mevcut haliyle devamını muhafaza etmeye yönelik “teknik tekrar” tutumunu yinelediği kaydedildi.

BMGK’nın daimi ve geçici üyelerine diplomasiyle yürütülecek bir müzakere sürecinin en temel kuralının, uyuşmazlığın taraflarının en azından görüşecekleri zemin üzerinde anlaşmaları gerektiğini hatırlatılarak, bir anlaşmanın da ancak tarafların ayrı ayrı rızalarının alınmasıyla sağlanabileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, Kıbrıs konusunun çözümsüz olarak devam etmesinin en bariz nedenlerinden birinin taraflar arasındaki statü eşitsizliği olduğu belirtilerek, mevcut statükoyu 4 Mart 1964 yılındaki kararıyla yaratan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Rum liderliğine Kıbrıs Türk halkının temel insan haklarını ihlal etmeye devam etme cesareti verdiği kaydedildi.

Açıklamada, “Bu ve benzer kararlarla Rum liderliğine aynı zamanda tüm adada yetki ve otoritesi varmış gibi haksız ve hukuksuz şekilde davranma fırsatını da tanımaktadır. 51 yıl önce belirlenen mevcut sınırlar içerisinde iki devlet olarak yan yana yaşayan taraflar, bu gerçekliğin masaya yansımasıyla ancak kalıcı ve adil bir uzlaşıya varabilir” ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı açıklaması, şöyle devam etti:

“BMBG’nin KKTC’de iki kampı bulunmasına rağmen, sadece Rum liderliğinden aldığı rızayla ülkemizdeki faaliyetlerine de onay almış gibi bir yazım içeren bu kararın, BMGK’nın gerçeklerden ne kadar uzak olduğunun bir diğer örneğidir. Ülkemizdeki BMBG faaliyetlerinin bir yasal zeminle düzenlenmesi elzemdir. Buna yönelik önerimiz halihazırda BM tarafından değerlendirilmektedir. Bu süre zarfında BMBG, ülkemizdeki faaliyetlerini gösterdiğimiz iyi niyet çerçevesinde yürütecektir.

1963’ten itibaren sarih bir Rum devletine dönüşen 'Kıbrıs Cumhuriyeti'ne kararda yapılan atıflar Devletimizi bağlamamaktadır. Rum liderliğinin, Kıbrıs Adası’nda 1974 tarihinde belirlenen kendi sınırları dışında fiilen veya yasal olarak otorite ve yetkisi bulunmamaktadır.”

