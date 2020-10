GAÜ 34’üncü dönem mezunları diplomalarını aldı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 2019-2020 Akademik Yılı 34. Dönem Mezuniyet Töreni’nin ilk bölümü, Covid-19 Pandemi önlemleri ile gerçekleşti.

Mezuniyet töreninin ilk bölümüne, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ali Çaygür, Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İbrahim Taşel, Final Üniversitesi Genel Sekreteri Bülent Taşel, GAÜ akademik ve idari kadrosu ile mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

Görev nedeniyle törene katılamayan Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu video yoluyla tebrik mesajını GAÜ mezunlarına iletti.

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar yaptığı açılış konuşmasında, 2020 yılının mücadele yılı olduğunu belirtti.

Haydar, öğrenciler hitabında “Girne Amerikan Üniversitesi’nde almış olduğunuz eğitimle kendi alanlarınızda yetkin bireyler olarak yetiştiniz ve bu alanlarda topluma, insanlığa faydalı olmak için hazırsınız. Hayatınızın her döneminde zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Sakın yılmayın, zorluklarla mücadeleden kaçmayın. Hepinize başarılar diliyorum; yolunuz açık olsun, her şey gönlünüzce olsun. GAÜ’lüyüm demenin onur ve gururunu her zaman taşıyın ve yaşayın” dedi.

Girne Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Bodamyalı da, mezunlara GAÜ ailesi olarak, özellikle dünya çapındaki Pandemi sırasında, her zaman sağlıklı ve güvende ve sevdiklerini korumalarını isterim.

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar da törende yaptığı konuşmada, dünyada yaşamakta olunduğu salgın hastalık koşulları altında, bu zorlu süreçte öğrencilerin yaşamsal ihtiyaçlarına öncelik verdiklerini belirterek, eğitim ve öğretim stratejilerini bu kaotik ortamdan en az etkilenebileceği şekilde kararları hızlıca uygulayarak, akademik gelişim programlarının aksamaması noktasında yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.