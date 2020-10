‘Demokratik bir toplumuz’

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, dün ekonomik örgütlerin başkan ve temsilcileri ile bir araya gelerek görüş ve düşüncelerini ortaya koydu, soruları cevapladı.

Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk toplumunun, demokratik hoşgörü sahibi bir toplum olduğunu, ayrıca kendi kendini yönetme becerisine ve kendi aklı ve vicdanıyla kendi geleceğini belirleme hak ve yetkisine sahip olduğunu ifade ederek, “Halkın iradesine herkes saygılı olacak” dedi.

Akıncı, “Türkiye ile ilişkilerde gönül bağımızın ötesinde karşılıklı yararlar da var. İlişkilerin her iki tarafın da yararına olacak şekilde yeniden tanımlanması gerekiyor. Kıbrıs Türk halkının iradesine duyulacak saygının tüm kapıları açacağına, seçim sonrasında bu fırsatın doğacağına inanıyorum” ifadelerini de kullandı.

Akıncı, “Bir yandan eşitlik, özgürlük ve güvenlikten vazgeçmeden iki eşit kurucu devletli federal çözüm yönünde kararlı bir uğraş verirken, diğer yandan da ekonomimizin ve demokrasimizin daha iyiye gitmesi için beraber hareket etmeliyiz” görüşünü de dile getirdi.

Seçim süresince yaşanan “müdahalelere” dikkat çekerek, Kıbrıs Türk halkının buna layık olmadığını belirten Akıncı, “Toplumumuz demokratik hoşgörüsü olan bir toplumdur, kendi kendini yönetme becerisine sahiptir ve kendi aklı ve vicdanı ile kendi geleceğini belirleme hak ve yetkisine sahip olduğu gibi, yeteneğine de sahiptir” dedi.

“Karşılıklı saygıya dayalı eşitler”

Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler konusunda ise karşılıklı saygıya dayalı eşitler düzeyinde bir ilişki istediklerini, bu ilişki biçiminin her iki tarafın da yararına olacağına inandıklarını belirten Akıncı, “Burada Türkiye’ye olumsuz bakan bir çift göz olduğuna inanmam. Biz bunu aile ocağından öğrendik. Ancak bu Türkiye’yi yönetenler her zaman doğruyu yapar ve biz de her karara katılmak zorundayız anlamında değildir” dedi.

2016 yılında Türkiye’de sivil yönetime karşı darbe girişiminde bulunulduğunda, bunun sonucu daha belli olmadan Türk demokrasisine sahip çıkanın ilk kendisi olduğunu anımsatan Akıncı, “Nasıl ki biz Türk demokrasisine saygı duyduk, onların da Kıbrıs Türk halkının demokrasisine saygı duymalarını bekleriz” diye konuştu.

Akıncı, halkın, Pazar günü iradesini ortaya koyacağını, buna da herkesin saygı duyacağını belirtti.

“Türkiye enerji denkleminin dışında tutulamaz…”

Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz politikasında Türkiye’nin bölgedeki enerji denkleminin dışında tutulacak bir ülke olmadığını, doğal gazın Türkiye üzerinden taşınmasının daha mantıklı, ekonomik ve sürdürülebilir olduğunu sürekli vurguladığını anımsatarak çıkış yolunun gerginlikte değil diyalog ve uzlaşmada olduğunu vurguladı.