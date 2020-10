'Türkiye ile ilişkiler en güçlü seviyede olmalı’

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ile Casino İşletmecileri Birliği (CİB), Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilere zarar verilmemesi uyarısında bulundu.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Türk toplumunun her zamanki gibi sağduyu ile iradesini sandığa yansıtacağından şüphe duymadıklarını belirtti.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Pandemi döneminde Türkiye’nin KKTC turizminin yanında olduğu, gerek küçük otellere hibe programı, gerekse istihdam katkılarına doğrudan destek vererek istihdamın devam etmesine katkı koyduğu belirtildi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Yılda bir milyonun üzerinde turist sayısı, bir milyar dolara yakın turizm geliri; son on yılda Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC turizmine vermiş olduğu desteğin bir sonucudur.

Pandemi döneminde Anavatan Türkiye yine KKTC turizminin yanında olmuş, gerek küçük otellerimize can suyu hibe programı, gerekse istihdam katkılarına direk destek vererek istihdamın devam etmesine katkı koymuştur.

Yapılan bu destekler KKTC turizmcisi tarafından asla unutulmayacaktır. Pandemi süresince ve sonrasında Anavatan Türkiye’nin varlığı önümüzdeki zorlu süreçte en büyük desteğimiz olarak devam edecektir. Kan bağı olan iki devletin birbirine her alanda sahip çıkması sadece ekonomik olarak değil aynı zamanda manevi olarak da büyük anlam taşımaktadır.

18 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanlığının ikinci tur seçimi olacaktır. Bu seçim sadece KKTC turizm camiası için değil, aynı zamanda tüm Kıbrıs Türk toplumu için de çok önemlidir.

İkinci turda çok değerli Kıbrıs Türk toplumunun her zamanki gibi sağduyu ile iradesini sandığa yansıtacağından şüphemiz yoktur. Halkımızın hassasiyet ile kendi varlığı ve geleceği için, Anavatan Türkiye ile saygı ve sevgi çerçevesinde çalışacak adayı seçeceğinden eminiz.

Kıbrıs Türk halkı, kazanan adayın bizi tek tanıyan ve zor günlerimizde tek yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti ile dost ve kardeş iki ülke olarak üçüncü diğer ülkelere karşı haklarımıza sahip çıkması ve ilişkileri en güçlü seviyede tutması gerektiğinin bilincinde olmalıdır.

Ekonomiye 700 milyon dolarlık katkı

Casino İşletmecileri Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada “Seçimlerin, KKTC halkının bugüne kadar yanında duran, haklarını koruyan ve savunan, her koşulda desteğini sürdüren Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkilerine zarar vermesine müsaade edilmemesi gerektiği” belirtildi.

“KKTC ekonomisine yıllık 700 milyon dolarlık katkımızla; 8 bin 500 kişilik istihdamımızla ülkemizin en önemli aktörlerinden biri olan sektörümüz, tüm bu başarılarının arka planında Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığının bilincindedir” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Ekonomimizden, güvenliğimize, sağlımızdan eğitimimize kadar her an yanımızda olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir zeminde devam etmesi ülkemiz için olmazsa olmaz bir koşuldur.

KKTC halkının, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde bu hassasiyetleri göz önüne alarak, KKTC-Türkiye ilişkilerini saygı ve sevgi içerisinde yürütecek adaya oy vereceğinden eminiz. Gelecek güzel günler Türkiye ile birlikte ülkemiz KKTC’nin olacaktır. ”