Akıncı’yı suçladı

Arıklı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halkın hiç arzu etmediği şekilde kutuplaştırıldığını ileri sürdü

Akıncı’yı suçladı
banner432
banner480

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halkın hiç arzu etmediği şekilde kutuplaştırıldığını ve özellikle Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu kutuplaşma sayesinde 2. tura çıkmayı başardığını söyledi.
Erhan Arıklı yaptığı açıklamada, “Türkiye benim seçilmemi istemiyor”, “Türkiyeli görevliler tarafından ben ve ailem tehdit edildi”, “Elçilik seçim karargahı oldu” gibi sözlerle Türkiye’yi seçimlere tarafmış gibi gösteren Akıncı’nın, şimdi bu propagandanın muhtemel sonuçlarından rahatsız göründüğünü” ileri sürdü. Arıklı, “Kıbrıs Türkü Anavatan’ına olan bağlılığını ve sevgisini her zaman göstermiştir. Bu seçimlerde de bunu en iyi şekilde ortaya koyacaktır” ifadelerini kullandı. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

banner478
YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
mehmet ilker
mehmet ilker - 39 dakika Önce

Hapsu.Biryerden nemalanmk kolay laflarla doilandirilmis siyaset gudulurse.

SIRADAKİ HABER
Güneyde siyasi deprem
Güneyde siyasi deprem
  1. GÜNEY

banner471

banner459

banner455

banner460