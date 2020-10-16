Akıncı’yı suçladı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halkın hiç arzu etmediği şekilde kutuplaştırıldığını ve özellikle Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu kutuplaşma sayesinde 2. tura çıkmayı başardığını söyledi.

Erhan Arıklı yaptığı açıklamada, “Türkiye benim seçilmemi istemiyor”, “Türkiyeli görevliler tarafından ben ve ailem tehdit edildi”, “Elçilik seçim karargahı oldu” gibi sözlerle Türkiye’yi seçimlere tarafmış gibi gösteren Akıncı’nın, şimdi bu propagandanın muhtemel sonuçlarından rahatsız göründüğünü” ileri sürdü. Arıklı, “Kıbrıs Türkü Anavatan’ına olan bağlılığını ve sevgisini her zaman göstermiştir. Bu seçimlerde de bunu en iyi şekilde ortaya koyacaktır” ifadelerini kullandı.