Herkes oyunu kullansın

UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Ersin Tatar, Girne Karşıyaka’da açık havada düzenlenen toplantıda partililere hitap etti. Tatar gecede yaptığı konuşmada Türkiye ile kavga eden bir Cumhurbaşkanı ile hiçbir yere varılamayacağını, böyle bir liderin ne halkına ne de ülkesine bir yarar sağlayamayacağını söyledi. Bu arada önceki gün destekleyeceği adayı açıklayan KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın torunu, Serdar Denktaş’ın oğlu, DP’de üst düzey görevler yapmış olan Rauf Denktaş, dün Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ı ziyaret ederek, verdiği desteği resmileştirdi.

Başbakan Tatar, Girne Karşıyaka’da açık havada düzenlenen toplantıda partililere hitap etti

Girne Milletvekili Ünal Üstel’in de hazır bulunduğu gecede, ilk sözü alan Lapta Belediyesi Eski Başkanı Fuat Namsoy, Ersin Tatar’ın etrafında kenetlendiklerini söyledi.

“Ersin Tatar’ın seçimi kazanmasının sadece parti başarısı değil, KKTC’nin geleceği açısından tarihi öneme sahip olduğuna” işaret eden Namsoy, “Anavatanımızla gönül birliği içinde yeni bir geleceğe Sayın Ersin Tatar ile yürümeye hazırız. Pazar günü sandıklara gideceğiz ve KKTC’nin geleceğini emin ellere teslim edeceğiz” diye konuştu.

Tatar da, geceyi düzenleyenlere ve yoğun katılıma teşekkür ederken, UBP’nin gücü yanında, halkın tüm kesimlerinden onay almanın önemine vurgu yaptı.

“Kazanmaya çok yakınız”

Tatar, elbette KKTC’nin sonsuza kadar yaşaması, Kıbrıs Türk halkının egemenliği ve özgürlüğü için mücadele edileceğini, ancak Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs konusu ile iç konularda başarısız, Türkiye ile kavga eden bir Cumhurbaşkanı ile hiçbir yere varmayacağını, böyle bir Cumhurbaşkanı’nın ne halkına ne de ülkesine bir yarar sağlayamayacağını söyledi.

Bu seçimin bir oy vermenin ötesinde, bir yol ayrımı niteliği taşıdığına işaret eden Tatar, “Bizler, KKTC devletine inanan, Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmeyen bir siyasi geleneğin temsilcileri olarak, Cumhurbaşkanlığı’nı mutlaka kazanmak zorundayız. 2015’te kaybettiğimiz Cumhurbaşkanlığı’na çok yakınız ve sizlerin heyecanından görüyorum ki, kazanmaya çok ama çok yakınız” dedi.

Tatar, “KKTC’ye inanan, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda onuru ile başı dik ve refah içerisinde yaşanması için mücadele veren hiçbir zaman Türkiye’ye sırt dönmeyen, onun güvencesine sahip çıkan bir halkız. Bu inançla yolumuza devam ediyoruz. Yolumuz açık olsun” şeklinde konuştu

Rauf Denktaş’tan Tatar’a tam destek

Öte yandan Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ı destekleyeceğini açıklayan Rauf Denktaş, dün Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

Ersin Tatar, desteğe teşekkür ederek, “Tarihi bir ismin torunu, yaptığınız başarılı işlerle ismini duyurmuş, toplumda önemli bir yeriniz olduğunu biliyoruz. İkinci turda bu desteğin bana ve UBP’ye verilmesi çok değerli ve çok önemlidir” dedi.

Ersin Tatar, “Dedenizin dediği gibi devlet ve egemenlik bizler için de en önemli unsurdur. Şimdi karşımızda torunu oturmaktadır. Bu mutluluk verici bir durumdur. Bu desteğin önemi ve anlamı bizler için çok büyüktür” diye ekledi.

“Güzel bir geleceğe yürüyeceğiz”

Rauf Denktaş da, “Dedemin, kurucusu olduğu UBP’de sizleri ziyaret etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Ülkenin zor bir süreçten geçtiğine işaret eden Denktaş, “Siz de bu süreçte halkın yanında oldunuz. Başarılı bir süreç geçiriyoruz, daha da iyisi olacaktır” şeklinde konuştu.

Rauf Denktaş, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türkü anavatandan ayrılmaz bir parça. KKTC’nin geleceğinin güçlü Türkiye'nin yanında olmakla gerçekleşeceğinden şüphem yoktur. Ülkede yaşanan kutuplaşma da, artık son bulmalı. Bunun da sizin cumhurbaşkanlığınız önderliğinde düzeleceğine, ilişkilerin normalleşeceğine ve geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğimize inanıyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte Kıbrıs Türk halkının menfaatlerini, sesini, görüşlerini sizlerle birlikte daha fazla koruyacağız. Masada bizi iyi bir avukat olarak savunacağınızı düşünüyorum. Gelecek Kıbrıs Türkü için artık görülmeli... Müzakerelerde artık zaman kaybedilmemeli. Sizinle, Türkiye'nin desteğini de alarak güzel bir geleceğe yürüyeceğimize inanıyoruz.”