Kuzeyde 5, güneyde 104 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 3 bin 877 test yapıldı,104 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi.

Rum kesiminde endişe artarken, hastaneler dolup taştı. Son birkaç gündür artan vakalar üzerine tedbirler artırılırken, yeni önlemler alınması gündeme geldi.

Güneyde dünle beraber toplam vaka sayısı 2 bin 285 oldu.

Kuzey Kıbrıs’ta ise son 24 saatte bin 915 test yapıldığı, 5 yeni Covid-19 vakası görüldüğü ve 7 kişinin taburcu edildiği açıklandı. Kuzeyde ise toplam vaka sayısı 824'e ulaştı.

Bakan Pilli: Mecbur olmadıkça güneye gitmeyin

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güney Kıbrıs Rum kesiminde artan Coronavirüs vakalarına ilişkin vatandaşlara "mecbur kalmadıkça Rum kesimine geçmeyin" uyarısında bulundu.

Bakan Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC'de son 24 saatte bin 915 test yapıldığını, 5 yeni Covid-19 vakasının görüldüğünü ve 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Toplam vaka sayısının 824'e ulaştığını kaydeden Pilli, tedavisi tamamlanan toplam 777 kişinin taburcu edildiğini ve 43 hastanın da tedavi sürecinin devam ettiğini belirtti.

Pilli, Kıbrıs Rum kesiminde vaka sayılarının arttığına işaret ederek, "mecbur kalmadıkça Rum kesimine geçilmemesi" gerektiğini vurguladı.

Rum kesiminde çalışan ve mecburi olarak gidenlerin orada bulunduğu süre içerisinde maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyuması gerektiğine vurgu yapan Pilli, sınır kapılarında vakalardaki artış nedeniyle tüm önlemlerin alındığını, sınır kapılarında rastgele yapılan PCR testlerinin sıklaştırıldığını ve şu ana kadar herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını ifade etti.