Güneyde siyasi deprem

El Cezire televizyonunun; Rum Yönetimi’nin ‘Altın pasaport’ uygulamasında, sicili kirli kişilere ‘sahte evrak düzenlemeleriyle’ vatandaşlık verildiğine ilişkin haberi Güney Kıbrıs’ta siyasi deprem yarattı.

Adı rüşvet olayına karışan AKEL Milletvekili Christakis Ciovanis’ten sonra dün de Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Dimitris Şilluris istifa etti.

İstifa sonrasında harekete geçen Rum polisi Şilluris’in odasındaki bilgisayarı ve bazı belgeleri incelemeye aldı.

Altın Pasaport skandalına tepki gösteren Rum halkı dün akşam saatlerinde yeniden parlamento önünde toplanarak Rum Yönetimi’ni protesto etti.

Şilluris yaptığı yazılı açıklamada, görevinden istifa ettiğini ancak “herhangi bir yasayı ihlal etmediğime inanıyorum” dedi.

Şilluris, ilgili makamlarının El Cezire skandalı konusundaki tüm askıda bulunan konuları ve kendisinin Başsavcıya sunduğu kendi şikâyeti dâhil, en kısa zamanda araştırmalarını ve gerçekten sorumlu olanların bulunmasını beklediğini söyledi.

Temsilciler Meclisi Genel Müdürü Sokrates Sokratous, Meclis Başkanı Şilluris’in görevinden ve milletvekilliğinden istifa etmesinin hemen ardından yeni meclis başkanının seçilmesi için sürecin başlatıldığını söyledi.

Sokratous, AKEL Milletvekili Christakis Ciovanis ve Dimitris Şilluris’in istifalarının ardından boşanan iki sandalyeye yeni iki parlamento üyesinin atanacağını ve yemin edeceğini; ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nun toplanacağını ve yeni meclis başkanını seçeceğini söyledi.

Bu arada Şilluris’in istifasından dolayı en yaşlı parlamenter olan Adamos Adamou Cumhurbaşkanı vekili ve Temsilciler Meclisi başkanlığı görevini üstendi.