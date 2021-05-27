Üst düzey katılım oldu

Cemre Peral YANIKER

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 2021-2022 yükseköğrenim yılının planlanmasına yönelik, üniversite rektörleri ve YÖDAK ile değerlendirme toplantısı düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya, Başbakan Ersan Saner, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, YÖDAK (Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, YÖDAK üyeleri ve üniversite rektörleri katıldı.

Toplantı açılışında konuşma yapan Başbakan Ersan Saner, KKTC ekonomisinin lokomotifinin turizm ve eğitim olmak üzere iki ana sektöre bağlı olduğunu vurgulayarak, devlet olarak yükümlülüklerini yerine getireceklerini ve üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmelerine imkan yaratacaklarını ifade etti.

Saner, bu sene 13 bin 500 öğrenciyi ülkeye getirmeyi başardıklarını, 72 bin öğrencinin ise aktif olarak eğitime devam ettiğini kaydetti.

Amcaoğlu: Gerekli adımlar atıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, geçen aylarda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç ve ekibiyle yaptıkları görüşmelerde, geçen dönemlerde yükseköğretimde yaşanan sıkıntıların ifade edildiğini kaydederek, birçok sıkıntının gelecek dönem için çözüldüğünü, kalanların ise gelecek haftalarda YÖK ekibinin adaya gerçekleştireceği ziyaret çerçevesinde çalışılacağını söyledi.



Geçen yıl özel yetenekle öğrenci alımı konusunda problem yaşandığını hatırlatan Amcaoğlu, bu yıl merkezi yerleştirme yerine, üniversitelerin YÖK’ün belirlediği kuralları çerçevesinde özel yetenekle öğrenci alabileceğini duyurdu.



Avcı: Güzde yüz yüze eğitim

YÖDAK Başkanı Avcı ise, üniversitelerin hem ekonomik katkı, hem toplumsal katkı, hem de KKTC’nin dünyaya açılımında çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Avcı, bu tür çalışmaların güz döneminin açılması ve yüz yüze eğitimin başlaması için gerekli olduğuna değinerek, “Güz dönemi için kesinlikle yüz yüze eğitim hedefi konulması gerekiyor. Yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şey tutmaz” dedi.

Avcı, yüz yüze eğitimin başlatılması ve dünyaya bu çağrıda bulunabilmek için hükümetin “aşılama” sorumluluğunu hatırlatarak, gelecek dönemin başlamasına kadarki süre içerisinde akademik, idari personelin ve öğrencilerin aşılanması gerektiğini belirtti.

Tüm bu ilerlemeleri kaydedilmek için YÖDAK çalışanlarının 24 saat boyunca mesai yapmak durumunda kaldığına da değinen Avcı, “YÖDAK’ın yapısının güçlendirilmesi tartışılmazdır” dedi.