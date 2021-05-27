Nüfusun yüzde 22’si aşılandı

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Duriye Deren Oygar, KKTC’de bugüne kadar 127 bin doz aşı yapıldığını, bunların 75 bininin iki doz, 52 bininin tek doz olduğunu söyleyerek, toplumun yaklaşık yüzde 22’sinin aşılandığını belirtti.

Önümüzdeki günlerde aşıların daha yoğun gelmesinin beklendiğini dile getiren Oygar, toplumun yüzde 60 oranında aşılanmasının açılımlar noktasında rahatlama sağlayacağını kaydetti.

Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) açıklamalar yapan Müsteşar Oygar, Güney Kıbrıs ile KKTC arasında geçişlerin başlaması konusunda yapılan çalışmanın çift aşı ile son 72 saatte yapılan test sonucu ile geçişe yönelik olduğunu belirtti.

Oygar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin her hafta ülkede pandeminin durumuna ilişkin değerlendirme yaptığını belirtti.

Oygar, bu değerlendirmelerde, epidemiyolojik durumun incelendiğini, eğitim, sanat, spor faaliyetlerinin başlaması, devamı ve artırılması konusunda çalışma yaparken, ekonomik sıkıntıların da göz önünde bulundurulduğunu söyledi.

Eğitim, sanat ve spor faaliyetlerine yönelik açılımların Mart ayından beri ön plana çıkarıldığına işaret eden Oygar, komitenin Nisan ayında yüz yüze eğitimin başlayabileceğine yönelik veriler ortaya koyduğunu söyledi.

Komitenin yol gösterici rol üstlendiğini, her sektörün kendi içinde ayrı dinamikleri bulunduğunu dile getiren Oygar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yüz yüze eğitim için Nisan ayında karar ürettiğini ancak farklı dinamiklerin rol oynamasıyla bu açılımın gerçekleşmediğini belirtti.

Toplumun yaklaşık yüzde 22’si aşılandı



Oygar, KKTC’de bugüne kadar 127 bin doz aşı yapıldığını, bunların 75 bininin iki doz, 52 bininin tek doz olduğunu söyleyerek, toplumun yaklaşık yüzde 22’sinin aşılandığını belirtti.Önümüzdeki günlerde aşıların daha yoğun gelmesinin beklendiğini dile getiren Oygar, toplumun yüzde 60 oranında aşılanmasının açılımlar noktasında rahatlama sağlayacağını kaydetti.AstraZeneca aşısında yaş sınırının aşağı çekilmesiyle ilginin arttığını ilk olarak 40 yaşa, ardından 35 yaşa inildiğini belirten Oygar, 30 yaşa kadar inileceğini söyledi.Oygar, KKTC’de AstraZeneca aşısının yan etkilerine ilişkin bugüne kadar bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti.Sağlık çalışanlarının yan etkiler konusunda uyarıldığını ve yan etki bildiriminin zorunlu kılındığını dile getiren Oygar, yan etki yüzdeliğinin az olduğunu, yararları ile risk tartıldığında aşının yararlarının ön plana çıktığını söyledi.

Çift aşı ve test

Müsteşar Oygar, Güney Kıbrıs ile KKTC arasında geçişlerin başlaması konusunda yapılan çalışmanın çift aşı ile son 72 saatte yapılan test sonucu ile geçişe yönelik olduğunu belirtti.

KKTC ile Güney Kıbrıs arasında sınır kapılarının açılması konusunda üç dört hafta önce İki Toplumlu Sağlık Komitesi ile toplantılar yapıldığını, karşılıklı öneriler sunulduğunu anlatan Oygar, Güney Kıbrıs’ın tam kapanmaya geçmesi nedeniyle uygulamaya geçilemediğini belirtti.

Taraflar arasında teknik bir farklılık bulunması üzerine teknik elemanların toplantı yaparak ortak noktada buluşulması kararı alındığını dile getiren Oygar, toplantı gününün belirlenmesinin ardından konunun görüşülerek sonuca vardırılacağını kaydetti.