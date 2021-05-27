‘Yeni bir sayfa açtı’

Cumhuriyet Meclisi’nin davetiyle KKTC’ye gelen Konya Milletvekili Orhan Erdem Başkanlığındaki TBMM heyeti, Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarı, Rauf R. Denktaş’ın kabri ve Boğaz Şehitliği ziyaretlerinin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Kabulde ilk konuşmayı yapan TBMM Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Türkiye’den beş milletvekili ile birlikte geldiğini ancak TBMM’nin tüm vekillerinin Dostluk grubunun üyesi olduğunu ve hepsi adına selam getirdiklerini söyledi.

Erdem, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın göreve geldikten sonra bağımsız, eşit iki devlet tezi ile KKTC’de yeni bir sayfa açtığını belirterek, Tatar’ı tebrik etti.

Dostluk Grubu olarak Kıbrıs ile ilgili her konuyu takip ettiklerini anlatan Erdem, buradaki dostluk grubu ile çalışacaklarını kaydetti.

Tatar: İki devlet meselesi

TBMM dostluk grubunu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, KKTC’nin duruşunun Türkiye’nin verdiği destekle daha da anlamlı olduğunu belirtti.

KKTC’yi daha da ileriye taşımak için çalışacaklarını anlatan Tatar, dünya kamuoyuna da ülkenin gerçeklerini haykırmaya devam edeceklerini vurguladı.

“Türkiye’nin desteği ile siyasetimiz dünya siyasetinde yer bulmuştur. İki devlet meselesi şu anda dünyanın her yerinde konuşulmaktadır. Yolumuz doğru yoldur” ifadelerini kullanan Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis’i “veto” konusunda yaptığı açıklama nedeniyle eleştirdi.

Anastasiadis’in Türkiye’yi bir bakıma tehdit ettiğini kaydeden Tatar, tehditlerle Kıbrıs’ta empoze bir çözümü zorlamanın işe yaramayacağını söyledi.

Sennaroğlu: Önemlisi gönül bağı



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, KKTC-TC arasında kurulan dostluk grubunun kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, “En önemlisi aramızdaki gönül bağıdır. Geriye kalan her şey bunun üzerine kuruludur” dedi.Konya Milletvekili Orhan Erdem başkanlığındaki heyet, Cumhuriyet Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra tarafından Meclis kapısında karşılandı.Kabulde, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan ve Halkın Partisi (HP) Milletvekili Erek Çağatay da hazır bulundu.

Saner: Eksik kalan çözüm

Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs sorunun 1963’te başladığını, 1974 yılında adaya barış geldiğini, eksik kalanın da çözüm olduğunu söyledi.

Saner, “Bizler Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile özde kendi davamıza sahip çıkarken, Kıbrıs’ın kendi karasuları içinde, Mavi vatandaki Türk ulusunun hak ve çıkarlarını ortak korumak için her türlü adımı hiç çekinmeden atacağız” dedi.

Başbakan Ersan Saner, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dostluk Grubu heyetini kabul etti.

KKTC’deki temasları çerçevesinde Başbakan Saner’i ziyaret eden Konya Milletvekili Orhan Erdem başkanlığındaki heyete, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de eşlik etti.

Başbakan Ersan Saner kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dostluk Grubu heyetini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Anavatan Türkiye’nin KKTC ile birlikte hareket etmesinin güçlerine güç kattığını kaydetti.

