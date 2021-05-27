Çalınan aracı iki saat içinde bulundu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Rent a Car işletmeciliği yapan tanınmış iş adamlarından Güneş Güneşoğlu’nun bir müşteriye kiraladığı araç çalındı. Müşterinin evinin önünde çalınan araç polis ekiplerinin araştırması sonucu kısa sürede bulundu ancak hırsız yakalanamadı. Polisin aracı terk edip kaçan zanlıyı aradığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Güneş Güneşoğlu, bir müşteriye ZMW 782 plakalı bir araç kiraladıklarını söyledi. Güneşoğlu, kiralık aracın müşterinin evinin önünden çalındığını duyurdu. Güneşoğlu, görenlerin 0533 838 08 38 numaralı telefona ulaşmalarını istedi. Güneşoğlu, şikayet için Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde gerekli işlemleri yaptığını ve aracın bir an önce bulunmasını ümit ettiğini dile getirdi. Güneşoğlu’nun bu paylaşımının üzerinden kısa süre süre geçtikten sonra araç terk edilmiş bir halde Gazimağusa’da bulundu.

Polisin aracı terk edip kaçan zanlıyı aradığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Güneşoğlu facebook hesabından yaptığı ikinci açıklamasında “Değerli dostlar aracımız bulundu, paylaşım yapan herkese ve polis teşkilatına sonsuz teşekkürler” ifadelerini kullandı.