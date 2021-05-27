‘Şantajlara boyun eğmeyiz’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Şartlarımız kabul edilmezse AB-Türkiye ilişkilerinin ele alınacağı AB Zirvesi’ni veto edeceğiz” diyen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sözlerine tepki gösterdi; “Tehdit ve şantajlara boyun eğmemiz mümkün değil” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anastasiadis’in ileri sürdüğü; AB, Türkiye ve KKTC’ye yönelik tehdit ve şantaj içeren şartların kabul edilmesinin mümkün olmadığını vurguladı ve egemen iki eşit devlete dayalı çözüm önerilerinden vazgeçmeyeceklerini; Maraş açılımı ile Doğu Akdeniz’deki doğalgaz çalışmalarının da devam edeceğini kaydetti.

Tatar’ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Brüksel’de yaptığı görüşmede “Türkiye Doğu Akdeniz’deki doğal gaz çalışmalarını durdurmalı, Türk tarafı Maraş açılımına son vermeli, KKTC ve Türkiye iki devletli çözüm önerisinden vazgeçmeli” şartlarını ileri sürerken, bu şartların kabul edilmemesi durumunda Haziran ayında AB-Türkiye ilişkilerinin ele alınacağı AB Zirvesi toplantısını veto edeceğini açıklamıştır.

Anastasidis’in ileri sürdüğü bu şartlar AB, Türkiye ve KKTC’ye yönelik tehdit ve şantaj içerirken, bu şartların tarafımızdan kabul edilmesi asla mümkün değildir ve Rum tarafının hegemonyacı tutumuna da boyun eğecek değiliz. Bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi Türkiye tarafından desteklenen ve Cenevre’de masaya koyduğumuz egemen iki eşit devlete dayalı çözüm önerimizden vazgeçecek değiliz. Maraş açılımı ile Doğu Akdeniz’deki doğalgaz çalışmaları da devam edecektir.

Rum tarafının bu kadar cüretkâr olması ile şantaja başvurması ve tehditler savurmasının ana nedenlerinin başında da AB’nin Güney Kıbrıs’ı siyasi nedenlerle, haksız ve tek yanlı şekilde üyeliğe alması ve Kıbrıs konusunda Rum yanlısı bir tutum izlemesidir. AB’nin bu tutumu da çözümsüzlüğe hizmet etmektedir…”

Tatar, Azizoğlu’nu kabul etti



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gazeteci Abdullah Azizoğlu’nu kabul etti.Yapılan yazılı açıklamaya göre Azizoğlu, “Hayata Dair” adıyla kitaplaştırdığı şiir kitabını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim etti.Abdullah Azizoğlu’nu tebrik ederek çalışmalarında başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Hayata Dair” isimli kitabı büyük bir memnuniyetle okuyacağını belirtti.

Online zoom toplantısı

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi, “Üniversite Başvuru Yönlendirici Yaz Okulu” başlığıyla online zoom toplantısı düzenliyor.

29 Mayıs Salı günü 09.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek toplantıya konuşmacı olarak Imperial College’ten Prof. Dr. Mustafa Camgöz ile Tuğçe Tuğcu, University College’ten Tolga Atun, YDÜ’den Doğukan Kıbrıslı, DAÜ’den Buğçe Ceren Erbil ile University of Tasmania’dan Deniz Yıldız katılacak.

Katılım için, https://kktcb.org/tr/komiteler/bilim-saglik-kayit-formu adresindeki forma bilgiler girilebilecek.